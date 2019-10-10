مصرع شاب صدمته سيارة على طريق محور 30 يونيو فى بورسعيد

بورسعيد محمد فرج

لقى شاب مصرعه فى حادث تصادم على طريق محور 30 يونيو ببورسعيد و تم تحرير المحضر اللازم وإتخاذ الإجراءات القانونية وإخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيق .

تلقى اللواء هشام خطاب مساعد وزير الداخلية لأمن بورسعيد إخطارا يفيد مصرع محمد وائل العايدى يبلغ من العمر 17 عاما صدمته سيارة مسرعة على طريق محور 30 يونيو أثناء محاولة عبوره الطريق العام.

وعلى الفور تم تحرير المحضر اللازم وإتخاذ الإجراءات القانونية والتحفظ على الجثة بمشرحة مستشفى السلام فى بورسعيد وإخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيق.