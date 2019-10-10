مسئولة إيطالية تدعو لسرعة فرض عقوبات أوروبية ضد تركيا

كتبت فاطمة شوقى

دعت جورجا ميلونى، زعيمة حزب التحالف الوطنى ـ إخوة إيطاليا، إلى فرض عقوبات من قبل الإتحاد الأوروبى ضد تركيا، بسبب عملياتها العسكرية ضد الأكراد فى سوريا، حسبما ذكرت وكالة "آكى" الإيطالية.

وقالت ميلونى فى تغريدة على "تويتر"، إن الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبى يبرران العقوبات ضد روسيا كرد فعل على انتهاكها الأمن الإقليمى لأوكرانيا"، وأردفت "إننا نطالب الآن وبالتماشى مع ذلك، فرض الاتحاد الأوروبى عقوبات على تركيا أردوغان بعد غزوها شمال سوريا وشنها الحرب ضد الأكراد".

واختتمت البرلمانية المعارضة تغريدتها بالقول، إن الكرد "شعب اكتسب مزايا كثيرة فى إطار الكفاح ضد تنظيم داعش.

وأدانت العديد من الدول الكبرى العدوان التركى على الأراضى السورية، محذرة من العواقب وفى مقدمتها الولايات المتحدة الأمريكية وروسيا وغالبية الدول الأوروبية.

وفى بيان لها مساء اليوم، أكدت الخارجية المصرية إدانتها الكاملة للعدوان التركى على سوريا، مشددة على رفض مصر التام للاعتداءات الصارخة وغير المقبولة على سيادة دولة عربية شقيقة، كما حذرت الخارجية فى بيانها من استغلال الظروف التى تمر بها الدولة السورية للقيام بتلك التجاوزات، بشكل يتنافى مع قواعد القانون الدولى.

ودعت مصر المجتمع الدولى ممثلاً فى مجلس الأمن للتصدى لهذا التطور البالغ الخطورة والذى يهدد الأمن والسلم الدوليين، ووقف أية مساعٍ تهدف إلى احتلال أراضٍ سورية أو إجراء "هندسة ديمغرافية" لتعديل التركيبة السكانية فى شمال سوريا.