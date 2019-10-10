مركز التنمية المحلية بسقارة يحتفل بتخريج 162 متدربا

احتفل مركز التنمية المحلية للتدريب بسقارة اليوم الخميس، بتخريج 162 متدربا اجتازوا 3 دورات لتنمية مهارات رؤساء الوحدات القروية ونوابهم وسكرتيرى مجالس المدن والاحياء والوحدات القروية.

وذكر بيان لوزارة التنمية المحلية اليوم، أن الخريجين تم تدريبهم فى مجال الشئون المالية، وتنمية مهارات المديرين والعاملين بإدارات العقود والمشتريات والتعاقدات الحكومية وتنمية مهارات المديرين والعاملين بالمراكز التكنولوجية فى مجال خدمة المواطنين وإدارة النزاعات.

وكان وزير التنمية المحلية قد أكد أن مركز سقارة سينفذ 3 دورات تدريبية أخرى لتنمية مهارات المديرين والعاملين فى إدارات الشئون القانونية والموازنة، ودورة تدريبية فى اللغة الانجليزية، مما يؤكد أن هناك تطويراً فى الدورات التدريبية التى تعقد بمركز سقارة هذا العام لتنمية المهارات الإدارية والسلوكية والعلمية للعاملين بالمحليات، لتمكينهم من التعامل والتواصل مع الجمهور بجميع الأساليب والوسائل الحديثة.