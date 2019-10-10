محافظة كفرالشيخ تنظم إحتفالية بمناسبة إنتصارات أكتوبر

كفر الشيخ – محمد سليمان

احتفلت محافظة كفر الشيخ بالذكرى الـ 46 لانتصارات حرب أكتوبر المجيدة، بالمجمع الثقافي بمدينة كفرالشيخ، تحت رعاية الدكتور إسماعيل طه، محافظ كفر الشيخ ،و بحضوراللواء ياسر الحفناوى السكرتير العام المساعد، والقمص بطرس بطرس بسطوروس، وكيل عام مطرانية كفرالشيخ ودمياط ودير القديسة دميانة والبرارى، والشيخ أشرف النجار، مدير عام الإدارة المركزية للأزهر الشريف.

قال الدكتور إسماعيل طه،محافظ كفرالشيخ؛ بالعلم والإرادة والعمل تبنى الأمم، ومصر لديها أقوى جيش فى الشرق الأسط، قادر على حماية وطنه ومحيطه العربى والقومى فالشعب المصرى العظيم يعرف قوة جيشه وعظمته وإخلاصه، وافخروا بجيشكم العظيم فهو رمز الوطنية والشرف، ونسيج من أبناء مصر والشعب والجيش والشرطة يداً واحدةً لبناء مستقبل مشرق؛ فجيش مصر الذى أقسم رجاله على حماية الوطن ومواجهة الخونة فى الداخل والخارج ،سيظل سند للأمة العربية وليس لمصر وشعبها فقط، حيث يخوض جيش مصر حرباً فى مختلف الجبهات للدفاع عن تراب وأمن وإستقرار الوطن وحماية شرفه ومقدراته وبناء مجتمع قوى متماسك واستعادة نهضتة وصناعة مستقبله، مقدماً التحية لأبطالنا البواسل وشهدائنا الأبرار من رجال القوات المسلحة الأبطال ورجال الشرطة البواسل الذين ضحوا بدمائهم وأرواحهم من أجل وطنهم فنالوا شرف الشهادة وكانوا عند ربهم أحياء يرزقون .

وأضاف محافظ كفر الشيخ، أن حرب أكتوبر أعادت الثقة الى الجيش المصرى والعزة والكرامة الى شعب مصر العظيم واستطاعت قواتنا المسلحة الباسلة عبور قناة السويس وتحطيم خط بارليف المنيع، ودك حصون العدو الإسرائيلى فى الضفة الشرقية للقناه وأفقدته توازنه فى 6 ساعات مما أذهل العالم أجمع وهذا ما أكده الخبراء العسكريين العالميين، حيث أصبحت حرب أكتوبر تدرس فى كبريات المعاهد والكليات والأكاديميات العسكرية فى مختلف انحاء العالم، وكما انتصرت قواتنا المسلحة فى حرب أكتوبر المجيدة وكانت ومازالت درعاً للأمه وحصنها المنيع وهاهى الآن تواجه عناصر الإرهاب الأسود فى سيناء وفى أنحاء البلاد فى إطار دورها العظيم فى الحفاظ على أمن الوطن ومقدراته وتأمين حدوده وتوفير الحمايه اللازمه لمواطنيه .

وأشار محافظ كفرالشيخ، الى دور شعب مصر العظيم وكافة مؤسسات الدولة فى ضرورة تقديم كل الدعم والتأييد لما تقوم به قواتنا المسلحة الباسلة لتطهير سيناء من الارهابيين خوارج هذا العصر ،وفى مواجهة كافة محاولات المتربصين لإفشال الدولة المصرية والتأكيد على ثقافة التسامح والتعاون والتعايش السلمى بين أبناء الوطن الواحد وعدم الانسياق وراء الشائعات والأفكار الهدامة ،ونبذ العنف والتطرف والتأكيد على ثقافة الحوار وقبول الرأى الأخر والتحلى بروح أكتوبر المجيدة ،فى مسيرة التنمية والبناء والعطاء التى تشهدها البلاد.

وأكد محافظ كفرالشيخ، أن هذه الذكرى ستظل خالدة فى تاريخ مصر والأمة العربية، التى سطر فيها شهداء جنود مصر الأبرار بتضحياتهم واستبسالهم أعظم صور الانتصار المجيد على العدو، وامتزجت فيها دماء المصريين، مجسدة بذلك أسمى انتصار في التاريخ الحديث، مؤكدًا ، أن رجال القوات المسلحة المصرية هم فخر مصر والعالم العربى.