سوبر كورة
Ads
الخميس، 10 أكتوبر 2019 05:28 م
خالد صلاح

برعاية سوبر كورة

سوبر كورة
الرئيسية تقارير مصرية

محافظة الجيزة: تطوير شوارع البطل أحمد عبد العزيز وشهاب ومحى الدين أبو العز

الخميس، 10 أكتوبر 2019 04:09 م
محافظة الجيزة: تطوير شوارع البطل أحمد عبد العزيز وشهاب ومحى الدين أبو العز اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة - أرشيفية
كتب سيد الخلفاوى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
أعلنت محافظة الجيزة، البدء فى تطوير شوارع محى الدين أبو العز والبطل أحمد عبد العزيز وشهاب، بأحياء الدقى والعجوزة، فى إطار الحفاظ على المظهر الجمالى للشوارع وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين.
 
وأكد محافظ الجيزة، أن أعمال التطوير التى تتم بشارع شهاب تشمل الجزيرة الوسطى ودعمها بالأشجار والانترلوك ورفع كفاءة البلدورات، إضافة إلى تمهيد الممشى المخصص للمواطنين على جانبى الشارع وتركيب بلاط إنترلوك، ليتماشى مع الشكل الجمالي للشارع مع إزالة أى إشغالات أو تعديات من المحلات على حرم الطريق المخصص للمشاة، كما سيتم دعم الشارع بأعمدة إنارة حديثة "ليد"، استكمالا لخطة المحافظة فى توفير الطاقة.
 
وأوضح المحافظ أن أعمال التطوير التى تجريها المحافظة بشارع محيى الدين أبوالعز، تتم بما يضمن تحقيق الشكل الجمالى بالشارع والسيولة المرورية باعتباره أحد أهم الشوارع بحى الدقى.
 
من جانبها أكدت المهندسة نجوى السيد، مدير مديرية الطرق بالجيزة، أن أعمال التطوير بشارع البطل أحمد عبد العزيز تشمل تجديد أعمدة الإنارة بالكامل وتحديث الإنارة للمبات الليد، كما سيتم إعادة تبليط الأرصفة بلون موحد وتجديد الحدائق بالجزر الوسطى بالشارع وكذلك سيتم رصف الشارع بالكامل، ومن المقرر أن ينتهى أعمال تجديد الإنارة خلال شهر وباقى الأعمال خلال 5 أشهر تقريبا.
 
 

الجيزة

شارع البطل

محى الدين ابو العز

تطوير الشوارع

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

محافظ الجيزة يوجه بسرعة الانتهاء من المشروعات المفتوحة منذ أكثر من 10 سنوات

الأربعاء، 09 أكتوبر 2019 01:01 م

محافظة الجيزة: محال هضبة الأهرام غير مرخصة بالكامل ولا يشملها قانون التصالح

الأربعاء، 09 أكتوبر 2019 12:00 ص

محافظ الجيزة: تشغيل 3 محطات رفع للصرف الصحى بقرى البدرشين خلال 3 أشهر

الثلاثاء، 08 أكتوبر 2019 08:09 م

محافظة الجيزة: افتتاح أكبر مركز رياضى ببولاق الدكرور نهاية الشهر الجارى

الإثنين، 07 أكتوبر 2019 12:18 م

محافظ الجيزة يفتتح مركز شباب المنيرة فى إمبابة بعد تطويره

الأحد، 06 أكتوبر 2019 07:57 م

محافظ الجيزة: حملات موسعة لرفع الإشغالات من أحياء ومراكز المحافظة

الأحد، 06 أكتوبر 2019 01:56 م

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
أغلى الأعضاء فى أجساد مشاهير الكرة.. ميسي يؤمن على ساقيه بـ750 مليون يورو

أغلى الأعضاء فى أجساد مشاهير الكرة.. ميسي يؤمن على ساقيه بـ750 مليون يورو

المشدد 10 سنوات لـ9 متهمين بقضية "فساد القمح" وإلزامهم برد 7 ملايين جنيه

المشدد 10 سنوات لـ9 متهمين بقضية "فساد القمح" وإلزامهم برد 7 ملايين جنيه

العاهل الأردنى يغادر القاهرة عقب لقاء الرئيس السيسى

العاهل الأردنى يغادر القاهرة عقب لقاء الرئيس السيسى

الأهلي: نحترم تعاقد كهربا مع أفيس والتفاوض سيكون مع النادى البرتغالى

الأهلي: نحترم تعاقد كهربا مع أفيس والتفاوض سيكون مع النادى البرتغالى

السيسى يؤكد رفض مصر للعدوان التركي على سيادة وأراضي سوريا.. الرئيس والعاهل الأردنى يتفقان على ضرورة التوصل إلى تسوية سياسية شاملة تنهي معاناة الشعب السورى.. ودعم الأشقاء الفلسطينيين لنيل حقوقهم المشروعة

السيسى يؤكد رفض مصر للعدوان التركي على سيادة وأراضي سوريا.. الرئيس والعاهل الأردنى يتفقان على ضرورة التوصل إلى تسوية سياسية شاملة تنهي معاناة الشعب السورى.. ودعم الأشقاء الفلسطينيين لنيل حقوقهم المشروعة

التعادل 1 - 1 يحسم مباراة البرازيل ضد السنغال الودية.. فيديو

التعادل 1 - 1 يحسم مباراة البرازيل ضد السنغال الودية.. فيديو

اطمن على نفسك.. تحليل "CRP" دليلك لكشف الالتهابات والعدوى

اطمن على نفسك.. تحليل "CRP" دليلك لكشف الالتهابات والعدوى

أردوغان يعتقل معارضى عدوانه على سوريا ويحقق مع زعيمين كرديين

أردوغان يعتقل معارضى عدوانه على سوريا ويحقق مع زعيمين كرديين

الرئيس السيسى يؤكد رفض مصر للعدوان التركى على سيادة وأراضي سوريا

الرئيس السيسى يؤكد رفض مصر للعدوان التركى على سيادة وأراضي سوريا

تعرف على أعمال أولجا توكاركوك الحاصلة على جائزة نوبل 2018

تعرف على أعمال أولجا توكاركوك الحاصلة على جائزة نوبل 2018

سفارة تونس بالقاهرة: لا توجد أى معوقات لنقل جثمان المخرج شوقى الماجرى

سفارة تونس بالقاهرة: لا توجد أى معوقات لنقل جثمان المخرج شوقى الماجرى

رسميا.. الحكومة تعلن إطلاق البوابة الإلكترونية للخريطة الاستثمارية الصناعية

رسميا.. الحكومة تعلن إطلاق البوابة الإلكترونية للخريطة الاستثمارية الصناعية

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة