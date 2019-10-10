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مجلس النواب الليبى يدين الهجوم التركى الغاشم على الأراضى السورية

الخميس، 10 أكتوبر 2019 03:00 م
مجلس النواب الليبى يدين الهجوم التركى الغاشم على الأراضى السورية رئيس مجلس النواب الليبى المستشار عقيلة صالح
كتب: أحمد جمعة

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أدان مجلس النواب الليبى بأشد العبارات الهجوم التركى الغاشم على أراضى سوريا بدخول قوات عسكرية تركية لشمال سوريا فى انتهاك صارخ للقوانين والمواثيق والمعاهدات الدولية.

 

وطالب مجلس النواب الليبى فى بيان صحفى، مجلس الأمن الدولى بالتدخل العاجل لوقف هذا العدوان وسرعة التحرك لحماية الشعب السورى من هذا الاعتداء السافر الذى يأتى ضمن أطماع نظام أردوغان وسعيه لنشر الإرهاب والتطرف فى المنطقة ودعمه للمليشيات الإرهابية المتطرفة فى ليبيا بالمال والسلاح ضد الجيش الوطنى وخرق النظام التركى لقرارات مجلس الأمن الدولى بشأن ليبيا.

 

ودعا مجلس النواب الليبى جامعة الدول العربية باتخاذ موقف عاجل تجاه هذا العدوان على دولة سوريا خاصةً فى اجتماع الجامعة الطارئ على مستوى وزراء الخارجية العرب المزمع عقده يوم السبت المقبل.

 

وطالب البرلمان الليبى بسحب تمثيل حكومة فايز السراج لدولة ليبيا لدى جامعة الدول العربية لعدم شرعيتها ودعمها للمليشيات المتطرفة المدعومة من نظام أردوغان لنشر الإرهاب والتطرف في كامل المنطقة وليس ليبيا وحدها ، داعيا لأن يكون التمثيل للحكومة الشرعية المنبثقة عن مجلس النواب الليبي الممثل الشرعي الوحيد للشعب الليبى.

 


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