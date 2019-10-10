متى يصبح قرار الولادة القيصرية أمرًا ضروريًا؟

فاطمة ياسر

تتعرض المرأة خلال فترة الحمل لبعض المشاكل التي تجبر المتابع لها خلال هذه الفترة الحساسة لأخذ قرار الولادة القيصرية، ووفقا لموقع "webmed". يضطر الطبيب لاتخاذ هذا القرار في حالة حدوث مشاكل في ضغط الدم والتعرض لارتفاع نسبته، فهذا الأمر يعرض الجنين للخطر الشديد ويجب التخلص من هذا الأمر بشتي الطرق، لأنه يتسبب في نقص نسبة الأكسجين للجنين، وهذا الأمر قد يعرضه في بعض الأحيان إلي الوفاة ويجب مراعاه هذا الأمر عن طريق قياس نسبة نبض الجنين ومتابعته باستمرار.

تعرض الحامل للنزيف الشديد نتيجة لمشاكل في المشيمة، وهذا الأمر يعرض حياة الجنين للخطر ويجب الخضوع للولادة في وقت سريع، تجنبا للتعرض لتسمم الحمل أو وفاه الجنين بشكل مفاجيء.

وأيضا يقرر الطبيب المتابع الخضوع للولادة القيصرية عندما تكون المرأة خضعت مسبقا للولادة القيصرية أو قامت بعمليات في الرحم مسبقا، وفي حالة ضيق الرحم أو عنقه يقوم الطبيب بالخضوع للولادة القيصرية .

وفي حالة إصابة الحامل بسكر الحمل يزداد فرص تعرض الجنين للخطر، ولذا يجب خوض المرأة الحامل مريضة السكر الخوض للولادة القيصري.