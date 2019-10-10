كتعة جديدة فى شبرا الخيمة.. ضبط سيدة تتسول بطفلة مخطوفة وتعذبها بالنار

كتب كريم صبحى

تباشر نيابة ثان شبرا الخيمة برئاسة المستشار عمرو عوض، وبإشراف المستشار محمد حتة المحامى العام، التحقيق فى واقعة ضبط متسولة برفقتها طفلة مخطوفة من أسرتها، تعرضت للتعذيب بالكى بالنار مع المتهمة.

وكشفت التحريات والتحقيقات أن المجنى عليها طفلة تبلغ من العمر عامين، تعرضت لحفلات تعذيب، بالكى بالنار والضرب على يد المتهمة سيدة تتسول بها فى محطات المترو والشوارع لاستعطاف المارة والحصول منهم على أموال .

وتبين من التحقيقات أن المجنى عليها، تم اختطافها من أسرتها، وأن المتهمة ليست والدتها وتتسول بها، حيث تقيم برفقتها فى شقة، وكانت تعذبها.

وكشفت مناظرة النيابة للمجنى عليها وجود أثار حروق وكدمات فى كل أنحاء جسد الطفلة واعترفت المتهم بتعذيب الطفلة .