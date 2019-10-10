قوات سوريا الديمقراطية تعلن إسقاط طائرة تابعة لجيش الاحتلال التركى

كتب: أحمد جمعة

أعلنت قوات سوريا الديمقراطية، اليوم الخميس، إسقاط طائرة لجيش الاحتلال التركى فى قرية قصر ديب بديرك.

وأكدت قوات سوريا الديمقراطية فى بيان لها إلى أن الطائرة سقطت فى الجانب التركى.

وكشفت سوريا الديمقراطية عن اعتقال خلية تابعة للاحتلال التركي حاولت تنفيذ هجمات داخل مدينة رأس العين، مشيرة إلى أن إحدى الخلايا النائمة المكونة من 5 أشخاص حاولت تنفيذ الهجمات إلا أن قوى الأمن الداخلي تعاملت معها وألقت القبض عليها.

في نفس الإطار ما زلت قوى الغزو التركى تحاول التقدم برياً، فيما تتصدى لهم قوات سوريا الديمقراطية حيث ما زالت الاشتباكات مستمرة في أكثر من محور منذ الصباح.