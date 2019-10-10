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قناة العربية : مقتل 17 مدنيا جراء العدوان التركى على مناطق شمال شرق سوريا

الخميس، 10 أكتوبر 2019 04:19 م
قناة العربية : مقتل 17 مدنيا جراء العدوان التركى على مناطق شمال شرق سوريا اثار العدوان التركى
كتب سمير حسنى

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أفاد مراسل قناة العربية فى خبر عاجل قبل قليل، عن مقتل 17 مدنيا جراء العدوان التركي على مناطق شمال شرق سوريا.

وأعلن أردوغان ،  أمس الأربعاء، بدء العدوان التركى بتنفيذ العمليات العسكرية على شمال شرق سوريا، بينما أكد مسئول أمنى تركى أن العملية التركية فى سوريا بدأت بضربات جوية وستدعمها نيران المدفعية.

وأفادت وكالة "سانا" السورية الرسمية، أن تركيا بدأت "عدوانا" على منطقة رأس العين، مؤكدة أن قصفا جويا ومدفعيا مكثفا على المنطقة أدى لحركة نزوح كبيرة للأهالى ، فيما أعلنت قوات سوريا الديمقراطية، أن الطائرات الحربية التركية تشن ضربات جوية فى الشمال السورى. 

 


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