قطاع كهرباء الأقصر يعلن فصل التيار عن 11 منطقة بمدينة إسنا.. السبت المقبل

الأقصر – أحمد مرعى

أعلن قطاع توزيع الكهرباء بمحافظة الأقصر، أنه من المقرر أن يتم فصل أحمال محطة محولات إسنا الرئيسية جهد 132/33/11 ك ف، وذلك يوم السبت المقبل، فى تمام الساعة 8 صباحاً وحتى الساعة 10 صباحاً، وذلك بناء على طلب الشركة المصرية لإجراء بعض أعمال الصيانة بالمحطة.

وقال قطاع كهرباء محافظة الأقصر، أن قرار قطع التيار الكهرباء جاء عقب أعمال التنسيق والحصول على موافقة الوحدة المحلية لمركز و مدينة إسنا، حيث أن المناطق المتأثرة بالفصل ستشمل ما يلى:- "منطقة الشيخ فضيل - منطقة الراهبات - منطقة التليفزيون - شارع أحمد عرابى - شارع ترعة أصفون - منطقة السعودية - منطقة مروان - شارع جسر السيالة - الوحدة المحلية لمجلس قروى النمسا " النمسا – المساوية" - محطة مياه الشيخ مسكين - المستشفى التخصصي الجديدة".