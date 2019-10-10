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فيديو.. طفل سورى أصيب نتيجة العدوان التركي صارخا: لعن الله وجهك يا أردوغان

الخميس، 10 أكتوبر 2019 09:10 م
فيديو.. طفل سورى أصيب نتيجة العدوان التركي صارخا: لعن الله وجهك يا أردوغان طفل سورى أصيب نتيجة العدوان التركي
كتب أحمد عرفة

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أظهر فيديو متداول على مواقع التواصل الاجتماعى، قيام طفل سورى مصاب بسبب العدوان التركى على سوريا بالهجوم على الرئيس التركى رجب طيب أردوغان.

وصرخ الطفل السوري الذي أصيب نتيجة العدوان التركي ويتلقى العلاج فى أحد المستشفيات السورية: "لعن الله وجهك يا أردوغان".

وأدانت العديد من الدول الكبرى العدوان التركي على الأراضى السورية، محذرة من العواقب وفى مقدمتها الولايات المتحدة الأمريكية وروسيا وغالبية الدول الأوروبية.

وفى بيان لها أكدت الخارجية المصرية إدانتها الكاملة للعدوان التركي على سوريا، مشددة على رفض مصر التام للاعتداءات الصارخة وغير المقبولة على سيادة دولة عربية شقيقة، كما حذرت الخارجية فى بيانها من استغلال الظروف التى تمر بها الدولة السورية للقيام بتلك التجاوزات، بشكل يتنافى مع قواعد القانون الدولي.

ودعت مصر المجتمع الدولى ممثلاً فى مجلس الأمن للتصدى لهذا التطور البالغ الخطورة والذى يهدد الأمن والسلم الدوليين، ووقف أية مساعٍ تهدف إلى احتلال أراضٍ سورية أو إجراء "هندسة ديمغرافية" لتعديل التركيبة السكانية في شمال سوريا.

 


اردوغان

طفل سورى

سوريا

تركيا

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