فوائد لا تعرفها المرأه الحامل عن الليمون

كتبت هند عادل

فترة الحمل تحمل الكثير من المفاجأت والتغيرات للمرأة بداية من القيء والغثيان المستمر خلال الشهور الأولى حتى الوصول إلى موعد الولاده، وتحاول المرأة الحامل إيجاد حلول طبيعية للتغلب على الاضطرابات التى تمر بها مثل الغثيان المستمر والحموضة والدوخة.

ووفقا لموقع " healthline" بشكل عام يمكن أن تكون الليمون وغيرها من ثمار الحمضياتآمنة وصحية للاستهلاك أثناء الحمل ، حيث يحتوي الليمون على العديد من الفيتامينات والمعادن والمواد الغذائية التي تساعد على دعم صحة الأم ونمو الطفل.

فتناول ماء الليمون أو إضافة بعض عصير الليمون إلى الطعام وخاصة السلطات يقع في المنطقة الآمنة وحتى المفيدة.

فوائد الليمون للمرأة الحامل:



1. زيادة المناعة وتطور الجنين



الليمون يعزز المناعة ويساعد فى تطور نمو الجنين فنصف كوب (106 جرام) من الليمون (بدون قشر) يحتوى على 56.2 ملليجرام من فيتامين C وهو عنصر غذائي مهم لكل من الأم والطفل.

وأكدت دراسة بحثية أن النقص البسيط في فيتامين C لدى الأمهات يمكن أن يعيق نمو دماغ الجنين ، وتحديداً الحصين، المسؤول عن الذاكرة، كما يعمل فيتامين C على تعزيز المناعة ويساعد على منع الالتهابات الشائعة مثل البرد والإنفلونزا.

2. الحد من الغثيان



إذا كنت تعانين من غثيان الصباح فالليمون هو علاج "غثيان طبيعي".

3. يمنح جسم الحامل الترطيب



الماء ضروري (خاصة أثناء الحمل) لأنه يخدم العديد من الوظائف المهمة ، مثل:

إعطاء الشكل والبنية للخلايا

تنظيم درجة حرارة الجسم

دعم الهضم

امتصاص ونقل المواد الغذائية والأكسجين إلى الخلايا

مساعدة التفاعلات الكيميائية في الجسم

القضاء على هدر الجسم

تشكيل المخاط وغيرها من سوائل التشحيم

تحتاج المرأة الحامل إلى ما يصل إلى 3300 ملليلتر من الماء يوميًا،في بعض الأحيان، يكون شرب الكثير من الماء مملًا لذا فإن وضع بعض الليمون في الماء يمكن أن يكون وسيلة صحية لتغيير الأشياء مع إضافة بعض النكهات إلى الماء.

ومع ذلك ، يجب أن تكون المرأة الحامل حريصة من الافراط فى استهلاك المنتجات والأطعمة والمشروبات التي تحتوي على الليمون لأن المحتوى الحمضي قد يضر بالأسنان أو يؤدي إلى تفاقم أعراض ارتداد الحمض ، مثل حرقة المعدة.