فرار المدنيين من سوريا والرعب يسيطر على الموقف بعد العدوان التركى.. صور

كتبت مريم بدر الدين

لجأ عدد كبير من المدنيين السوريين فى شمال شرق سوريا إلى الفرار من ديارهم، خوفا من تداعيات العدوان التركى، التى بدأت مساء الأربعاء.









ونشر موقع "العربية" مجموعة صور لنزوح السكان من ديارهم، تظهر مدى الرعب والخوف فى عيون المواطنين العزل خاصة من الأطفال والنساء وكبار السن.

وحمل عشرات المدنيين من رجال ونساء وأطفال أغراضهم الشخصية خارجين من المدينة سواء كان فى سيارات أو سيراً.

وتتواصل عملية النزوح من منطقة رأس العين شمال شرقى سوريا مع اقتحام القوات التركية للأراضى السورية، مساء الأربعاء، للمنطقة التى تسيطر عليها وحدات حماية الشعب الكردية.

وتكثفت حركة نزوح المدنيين من المنطقة، وسط حالة من القلق والتخوف من قبل المدنيين، لاسيما النساء والأطفال، بعد اندلاع اشتباكات عنيفة على مشارف تل أبيض وقرى واقعة بضواحيها الغربية، بين القوات التركية من جهة، و"قوات سوريا الديمقراطية" من جهة أخرى.

وتشهد مدينة الحسكة موجة نزوح من منطقة رأس العين، في حين لجأ سكان قرى منطقة تل أبيض إلى المدينة التى ما زالت بمنأى عن القصف، بحسب المرصد السوري لحقوق الإنسان.