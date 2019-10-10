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"على" يتهم زوجته بالنشوز: أصابتنى بجرح عميق لاعتراضى على سفرها

الخميس، 10 أكتوبر 2019 08:00 ص
"على" يتهم زوجته بالنشوز: أصابتنى بجرح عميق لاعتراضى على سفرها محكمة الأسرة
كتبت أسماء شلبى

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أقام زوج دعوى نشوز، أمام محكمة الأسرة بمصر الجديدة، ادعى فيها إقدام زوجته على طرده من منزل الزوجية، وملاحقته بقضايا حبس أمام محكمة الأسرة، من نفقة وحبس وتبديد منقولات ومحاضر كيدية، أثرت عليه فى عمله، خلال مدة زواجه التى انتهت بعد 3 سنوات.

تفاصيل القضية، تشير إلى أن "على.م.هـ" موظف فى أواخر العقد الثالث من العمر، حرر محضر فى قسم شرطة مصر الجديدة، ودعمه بتقرير طبى يفيد بتعرضه للضرب على يد أهل زوجته، وإصابته بجروح وكدمات استلزمت 21 يوما علاج، بعد نشوب خلاف حاد بينه وزوجته بسبب اعتراضه على سفرها المتكرر لقضاء عطلات برفقته صديقاتها وترك طفلتها البالغة من العمر عامين، وتعديها عليه، وملاحقتها له باتهامات كيدية تمس رجولته وسمعته أمام أصدقائه.

وأكد الزوج أنه بالرغم من عمله بإحدى الوظائف فى شركة خاصة وراتبه الكبير والحوافز، لا يستطيع تلبية متطلبات زوجته التى لا تنتهى، ورغم ذلك تكون مكافاته التعرض للإساءة المتكررة على يديها، لتتسبب فى خلافات بينى وأهلى والوقيعة بيننا، لتقوم زوجته بطلب الطلاق، وطرده من منزله، بعد رفضه الإهانة، ونفاذ صبره على العيش برفقتها.

وتابع: شقيت من أجل الوصول إلى المنصب الحالى الذى أشغله بوظيفتى، لتتسبب بأفعالها بالتأثير على سمعتى، وتدهور حالتى النفسية والصحية، لأصاب بالضغط والسكر، ولكن القهر وظلم زوجتى جعلنى أفقد كل ما وصلت له، بسبب لسانها السليط الذى كان دائما ينال منى واتهامى بالتقصير.

وأكد الزوج: كثيرا ما تعرض للبلطجية على يد أهل زوجتى، ملاحقتى لسرقة ما أتقاضاه من وظيفتى، ومحاوله إجبارى للتنازل عن شقتى وسيارتى، بخلاف صدرو حكم بحبسى فى قضية تبديد منقولات مبنية على تحريات مغلوطة، و3 قضايا حبس كيديه، لتخلفى عن دفع نفقة طفلتى، بعد حصولها على حكم يلزمنى بدفع 12 ألف نفقة ألعاب.


محكمه الاسره

خلافات اسريه

قانون الاحوال الشخصيه

ضرب الازواج

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