عاصفة ترابية تضرب أسوان مساء اليوم

أسوان - صلاح المسن - عبد الله صلاح

تعرضت مساء اليوم مدينة أسوان، إلى عاصفة ترابية أدت إلى شلل جذئى فى حركة السير والمشاه والحياة العامة، من جهتها أطلقت محافظة أسوان تحذيراتها لأصحاب المركبات بتوخى الحذر أثناء السير على الطرق السريعة

كما قررت محافظة أسوان رفع درجة الاستعداد وحالة الطوارئ بمرفقي الإسعاف والإطفاء؛ تحسباً لسقوط أمطار غزيرة خلال الساعات القليلة القادمة.

كما حذرت المحافظة الفنادق العائمة والمراكب بالتوقف عن رحلاتها بالنيل نظرا لارتفاع الأمواج تأثرا بالعواصف الترابية، من ناحية اخرى تعرضت عدد من المناطق إلى سقوط أمطار خفيفة، تأثرا بموجة الطقس السيئى التى إجتاحت المحافظة، فيما أضطرت العاصفة المسئولين إلى قطع التيار الكهربائى، عن بعض المناطق لحين تحسن الأحوال الجوية.