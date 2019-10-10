سوبر كورة
Ads
الخميس، 10 أكتوبر 2019 03:45 م
خالد صلاح

برعاية سوبر كورة

سوبر كورة
الرئيسية تقارير مصرية

طلاب الجامعة الأمريكية بالقاهرة يحصلون على المركز الأول بمسابقة لتصميم الروبوتات

الخميس، 10 أكتوبر 2019 03:32 م
طلاب الجامعة الأمريكية بالقاهرة يحصلون على المركز الأول بمسابقة لتصميم الروبوتات روبوت
كتب وائل ربيعى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

حصل خمسة طلاب من الجامعة الأمريكية بالقاهرة على المركز الأول فى مسابقة Student Mechanism and Robot Design Competition لتصميم الروبوتات أو الإنسان الآلى، التى أقامتها الجمعية الأمريكية للمهندسين الميكانيكيين American Society of Mechanical Engineers مؤخرا فى أنهايم بكاليفورنيا، كان الحرم الجامعى خلال الصيف الماضى بمثابة منزل سكنى بالنسبة لمصطفى صدقى وفارس فوزى، وسارة الفقى، ومحمد سامى ومريم حجازى، وهم جميعاً فى السنة الأخيرة بقسم الهندسة الميكانيكية بكلية العلوم والهندسة بالجامعة، حيث قضوا معظم وقتهم بين المعامل وورش العمل لتصميم الروبوت الحاصل على المركز الأول.

تم اختيار فريقين من الجامعة الأمريكية بالقاهرة للوصول إلى نهائيات المسابقة من بين أربعة فرق على مستوى العالم والفريقان هم الوحيدان اللذان تم اختيارهما من مصر وأول من وصل إلى هذا المستوى من المنافسة خلال 10 سنوات.

وقال سامى: "إنه حقاً شعور رائع أن نرى عملنا الدؤوب يأتى بثماره هكذا نحن جميعاً سعداء للغاية."

وتم تصميم الروبوت فى البداية كمشروع خاص بالفصل الدراسى، حيث قام الفريق بتصميمه ليصعد السلالم بهدف مساعدة الأشخاص ذوي الإعاقات الجسدية، ولكن بعد قبول الفريق فى المسابقة، وتحت إشراف مصطفى عرفة أستاذ ورئيس قسم الهندسة الميكانيكية، قام الطلاب بتعديل الروبوت ليكون قادراً على المشى، وأضفوا عليه بعض التعديلات والإمكانيات لكي يتم استخدامه فى عدد كبير من التطبيقات، وتعتبر التقنية التى يجسدها الروبوت قاعدة لتوسيع وظائفه لتشمل ذراع آلى لإجراء العمليات الجراحية أو استخدامه كآلة بحث وإنقاذ، وقد ركز الفريق على تحقيق الثبات والكفاءة في تصميم الروبوت ليكون لافتاً للأنظار وبارزاً مقارنة بالمنافسين الآخرين.

Robot Competition- Winners- AUC
 

 

Robot Competition
 

 


الجامعة الامريكية

طلاب الجامعة الامريكية

تصميم الروبوتات

مسابقة طلابية

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
الرئيس السيسى يؤكد رفض مصر للعدوان التركى على سيادة وأراضي سوريا

الرئيس السيسى يؤكد رفض مصر للعدوان التركى على سيادة وأراضي سوريا

تعرف على أعمال أولجا توكاركوك الحاصلة على جائزة نوبل 2018

تعرف على أعمال أولجا توكاركوك الحاصلة على جائزة نوبل 2018

سفارة تونس بالقاهرة: لا توجد أى معوقات لنقل جثمان المخرج شوقى الماجرى

سفارة تونس بالقاهرة: لا توجد أى معوقات لنقل جثمان المخرج شوقى الماجرى

رسميا.. الحكومة تعلن إطلاق البوابة الإلكترونية للخريطة الاستثمارية الصناعية

رسميا.. الحكومة تعلن إطلاق البوابة الإلكترونية للخريطة الاستثمارية الصناعية

فردوس عبد الحميد: فاضل استبعدنى من فيلم حب فى الزنزانة.. والمخرج الكبير: مش ندالة منى

فردوس عبد الحميد: فاضل استبعدنى من فيلم حب فى الزنزانة.. والمخرج الكبير: مش ندالة منى

س و ج.. كل ما تريد معرفته عن حفل تسليم الأهلى درع الدورى

س و ج.. كل ما تريد معرفته عن حفل تسليم الأهلى درع الدورى

المالية: تطبيق زياد الحد الأدنى 2000 جنيه بدءا من الشهر المقبل وتحذر المخالفين عن التنفيذ.. وتطالب الجهات الحكومية غير القادرة بالتقدم لتعزيز مخصصاتها المالية.. وتؤكد:مشروع قانون الضريبة على الدخل لم ينته بعد

المالية: تطبيق زياد الحد الأدنى 2000 جنيه بدءا من الشهر المقبل وتحذر المخالفين عن التنفيذ.. وتطالب الجهات الحكومية غير القادرة بالتقدم لتعزيز مخصصاتها المالية.. وتؤكد:مشروع قانون الضريبة على الدخل لم ينته بعد

"سيب وأنا أسيب".. الزمالك يفاوض 3 أهلاوية للرد على صفقة كهربا.. الأبيض يفتح خطوط اتصال مع صالح جمعة وحسين السيد وسعد سمير.. محاولات بيضاء لإقناع الثلاثى المستبعد من حسابات فايلر لإكمال فيلم "عنتر ولبلب"

"سيب وأنا أسيب".. الزمالك يفاوض 3 أهلاوية للرد على صفقة كهربا.. الأبيض يفتح خطوط اتصال مع صالح جمعة وحسين السيد وسعد سمير.. محاولات بيضاء لإقناع الثلاثى المستبعد من حسابات فايلر لإكمال فيلم "عنتر ولبلب"

الخارجية القبرصية تدين العدوان التركى على شمال شرق سوريا

الخارجية القبرصية تدين العدوان التركى على شمال شرق سوريا

وزيرة السياحة: نستهدف توظيف واحد على الأقل من كل أسرة مصرية في القطاع

وزيرة السياحة: نستهدف توظيف واحد على الأقل من كل أسرة مصرية في القطاع

17 جريحا ببلدة "أقجة قلعة" التركية بقذائف قوات سوريا الديمقراطية

17 جريحا ببلدة "أقجة قلعة" التركية بقذائف قوات سوريا الديمقراطية

الجادريان: فيس بوك عرض إعلانات للقمار والكحول لمليونى مستخدم تحت السن

الجادريان: فيس بوك عرض إعلانات للقمار والكحول لمليونى مستخدم تحت السن

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة