طلاب الجامعة الأمريكية بالقاهرة يحصلون على المركز الأول بمسابقة لتصميم الروبوتات

حصل خمسة طلاب من الجامعة الأمريكية بالقاهرة على المركز الأول فى مسابقة Student Mechanism and Robot Design Competition لتصميم الروبوتات أو الإنسان الآلى، التى أقامتها الجمعية الأمريكية للمهندسين الميكانيكيين American Society of Mechanical Engineers مؤخرا فى أنهايم بكاليفورنيا، كان الحرم الجامعى خلال الصيف الماضى بمثابة منزل سكنى بالنسبة لمصطفى صدقى وفارس فوزى، وسارة الفقى، ومحمد سامى ومريم حجازى، وهم جميعاً فى السنة الأخيرة بقسم الهندسة الميكانيكية بكلية العلوم والهندسة بالجامعة، حيث قضوا معظم وقتهم بين المعامل وورش العمل لتصميم الروبوت الحاصل على المركز الأول.

تم اختيار فريقين من الجامعة الأمريكية بالقاهرة للوصول إلى نهائيات المسابقة من بين أربعة فرق على مستوى العالم والفريقان هم الوحيدان اللذان تم اختيارهما من مصر وأول من وصل إلى هذا المستوى من المنافسة خلال 10 سنوات.

وقال سامى: "إنه حقاً شعور رائع أن نرى عملنا الدؤوب يأتى بثماره هكذا نحن جميعاً سعداء للغاية."

وتم تصميم الروبوت فى البداية كمشروع خاص بالفصل الدراسى، حيث قام الفريق بتصميمه ليصعد السلالم بهدف مساعدة الأشخاص ذوي الإعاقات الجسدية، ولكن بعد قبول الفريق فى المسابقة، وتحت إشراف مصطفى عرفة أستاذ ورئيس قسم الهندسة الميكانيكية، قام الطلاب بتعديل الروبوت ليكون قادراً على المشى، وأضفوا عليه بعض التعديلات والإمكانيات لكي يتم استخدامه فى عدد كبير من التطبيقات، وتعتبر التقنية التى يجسدها الروبوت قاعدة لتوسيع وظائفه لتشمل ذراع آلى لإجراء العمليات الجراحية أو استخدامه كآلة بحث وإنقاذ، وقد ركز الفريق على تحقيق الثبات والكفاءة في تصميم الروبوت ليكون لافتاً للأنظار وبارزاً مقارنة بالمنافسين الآخرين.