ضبط 4 تجار مخدرات بحملات أمنية على مراكز وقرى محافظة قنا

وأسفرت الحملة التى أشرف عليها اللواء مجدى القاضى مدير أمن قنا، واللواء محمد ضبش مدير المباحث الجنائية، عن ضبط 4 متهمين بحوزتهم كميات من المواد المخدرة تنوعت بين مخدر الحشيش والبانجو وعقاقير مخدرة.
وبلغ حجم المضبوطات بحوزة المتهمين كيلو ونصف بانجو ونصف كيلو جرام مخدر حشيش و20 قرص مخدر، وبمواجهة المتهمين اعترفوا بحيازتهم للمضبوطات للاتجار بها، وتم اتخاذ الإجراءات اللازمة تجاههم، وتولت النيابات المختصة التحقيق.
ضبط 4 تجار مخدرات بحملات أمنية على مراكز وقرى محافظة قناالخميس، 10 أكتوبر 2019 01:38 م
مشاركة
وأسفرت الحملة التى أشرف عليها اللواء مجدى القاضى مدير أمن قنا، واللواء محمد ضبش مدير المباحث الجنائية، عن ضبط 4 متهمين بحوزتهم كميات من المواد المخدرة تنوعت بين مخدر الحشيش والبانجو وعقاقير مخدرة.
مشاركة
الموضوعات المتعلقة
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة