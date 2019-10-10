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ضبط 4 تجار مخدرات بحملات أمنية على مراكز وقرى محافظة قنا

الخميس، 10 أكتوبر 2019 01:38 م
ضبط 4 تجار مخدرات بحملات أمنية على مراكز وقرى محافظة قنا اللواء مجدى القاضى مدير أمن قنا
قنا - وائل محمد

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شنت مديرية أمن قنا حملة أمنية لضبط الخارجين عن القانون، وتجار المواد المخدرة بأنحاء المحافظة، فى أطار إعادة الإنضباط للشارع القنائى.

وأسفرت الحملة التى أشرف عليها اللواء مجدى القاضى مدير أمن قنا، واللواء محمد ضبش مدير المباحث الجنائية، عن ضبط 4 متهمين بحوزتهم كميات من المواد المخدرة تنوعت بين مخدر الحشيش والبانجو وعقاقير مخدرة.

وبلغ حجم المضبوطات بحوزة المتهمين كيلو ونصف بانجو ونصف كيلو جرام مخدر حشيش و20 قرص مخدر، وبمواجهة المتهمين اعترفوا بحيازتهم للمضبوطات للاتجار بها، وتم اتخاذ الإجراءات اللازمة تجاههم، وتولت النيابات المختصة التحقيق.


 


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