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ضبط شخص يهدد سائقي السيارات بسلاح أبيض في الإسكندرية

الخميس، 10 أكتوبر 2019 12:24 ص
ضبط شخص يهدد سائقي السيارات بسلاح أبيض في الإسكندرية حملة أمنية - أرشيفية
كتب محمود عبد الراضي

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نجحت أجهزة الأمن في ضبط شخص يهدد سائقي السيارات بسلاح أبيض في الاسكندرية.

جاء ذلك فى إطار ما تم تداوله عبر شبكة التواصل الإجتماعى "فيس بوك" من مقطع فيديو يظهر فيه أحد الأشخاص ممسكاً بسلاح أبيض "مطواة" يقوم بتهديد سائقى سيارات الأجرة ومطالبتهم بدفع مبالغ مالية أمام مستشفى الحضرة الجامعى بدائرة قسم شرطة باب شرقى بمدينة الإسكندرية.

وتوصلت الأجهزة الأمنية المعنية إلى ذلك الشخص وتبين أنه عاطل سبق إتهامه فى 19 قضية (سلاح أبيض ، تشرد ، أقراص مخدرة ، ذخيرة ، سرقة)، ومقيم بدائرة القسم.. وقد تم ضبطه، وبحوزته سلاح أبيض "مطواة"، وبمواجهته إعترف بارتكاب الواقعة تفصيلياً وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.

 

 


بلطجة

خارجين عن القانون

حملات امنية

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