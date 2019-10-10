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صور.. وفد متابعة المشروعات بـ"الوزراء" يزور القرى الأكثر احتياجًا بأسيوط

الخميس، 10 أكتوبر 2019 04:14 م
صور.. وفد متابعة المشروعات بـ"الوزراء" يزور القرى الأكثر احتياجًا بأسيوط وفد متابعة المشروعات بـالوزراء يزور القرى الأكثر احتياجا
أسيوط هيثم البدرى

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أكد اللواء جمال نورالدين محافظ أسيوط، أهمية المتابعة الدورية لموقف تنفيذ مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي للنهوض بمستوى المعيشة ومعدلات التنمية بالقرى الأكثر احتياجاً بالمحافظة ، لافتا إلى إنه تم تحديد 60 قرية بمختلف مراكز المحافظة وفقًا لتقرير الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء لتطويرها في المرحلة الأولى في قطاعات الصحة والتعليم ومياه الشرب والصرف الصحي والكهرباء والرصف وتأهيل المنازل وتحسين البيئة وتوفير أسس ومتطلبات الحياة الكريمة لكل مواطن وفقًا لرؤية مصر 2030 واستراتيجية التنمية الشاملة.

وأوضح محافظ أسيوط، أن هذا المشروع سيكون الأهم على اولويات المحافظة خلال الفترة المقبلة للنهوض بمستوى معيشة المواطن وزيادة معدلات التنمية بالقرى الأكثر احتياجاً المستهدفة وتحقيق نتائج إيجابية سريعة يشعر بها المواطن عبر تعزيز التنمية الاجتماعية والاقتصادية والبيئية للقرى المستهدفة وتوفير الخدمات الأساسية بها ودعم الفئات الأولى بالرعاية للمساهمة في تحسين مؤشرات الصحة والتعليم والحماية الاجتماعية.

وأشار" نور الدين" ، إلى أن وفد من وحدة متابعة المشروعات بمجلس الوزراء برئاسة جيهان عبدالمنعم مساعد أمين عام مجلس الوزراء لشئون متابعة المشروعات القومية زار عددًا من القرى الأكثر احتياجًا المستهدفة التي تم اختيارها لتكون ضمن المرحلة الأولى للمبادرة الرئاسية لرصد احتياجات ومشاكل الأهالي والاستماع لهم وتحديد أولوياتهم على أرض الواقع والعمل على حلها من خلال المتابعة والتواصل المباشر وعقد جولات ولقاءات معهم بداخل قراهم لافتا ان هناك تنسيق وتواصل مستمر مع الوزارات المعنية لمتابعة كافة التطورات الخاصة بالمبادرة بصورة مستمرة على أرض الواقع وعرض تقارير أسبوعية بها لتحقيق الأهداف المنشودة .

وضم الوفد كل من المهندس أحمد حسن والمهندس عادل اسكاروس بأمانة متابعة المشروعات والمهندس نادر نبيل والمهندس خالد السيد مستشارين هندسين بأمانة متابعة المشروعات ومحمد سعيد المنسق العام بأمانة متابعة المشروعات بمجلس الوزراء.

وأوضحت جيهان عبد المنعم مساعد أمين عام مجلس الوزراء لشئون متابعة المشروعات القومية ، أن الزيارة شملت متابعة ميدانية على مدار يومين لعدد من القرى المقترح تطويرها وإعادة إعمارها بالمحافظة وتوصيل المرافق الحيوية إليها لتحقيق حياة كريمة لأهالي القرى الأكثر احتياجاً بحضور ممثلي المحافظة ورؤساء ونواب المراكز والقرى المستهدفة على أن يتم تنظيم زيارات ميدانية أخرى على مراحل داخل الـ 60 قرية المستهدفة في المرحلة الأولى للتعرف على احتياجات الأهالي بها وذلك بناء على توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي وتعليمات الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء بالتعرف على جميع مشاكل المواطنين بمختلف القرى ودراسة الاحتياجات والعمل على حلها والتنفيذ والدفع بالمشروعات المطلوبة على أرض الواقع.

وفد متابعة المشروعات بـالوزراء يزور القرى الأكثر احتياجا (1)
وفد متابعة المشروعات بـالوزراء يزور القرى الأكثر احتياجا 
وفد متابعة المشروعات بـالوزراء يزور القرى الأكثر احتياجا (2)
وفد متابعة المشروعات بـالوزراء يزور القرى الأكثر احتياجا 
وفد متابعة المشروعات بـالوزراء يزور القرى الأكثر احتياجا (3)
وفد متابعة المشروعات بـالوزراء يزور القرى الأكثر احتياجا 
وفد متابعة المشروعات بـالوزراء يزور القرى الأكثر احتياجا (4)
وفد متابعة المشروعات بـالوزراء يزور القرى الأكثر احتياجا 

 


وفد متابعة المشروعات مجلس الوزراء

القرى الأكثر احتياجًا

القرى الأكثر فقرا

محافظ اسيوط

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