صور.. ورش فنية للأطفال عن نصر أكتوبر بقصور الثقافة بالإسكندرية

الإسكندرية جاكلين منير

نظمت الهيئة العامة لقصور الثقافة مجموعة متنوعة من الورش الفنية بفرع ثقافة الإسكندرية إحتفالا بنصر أكتوبر، حيث أقام بيت ثقافة أبو قير ورشة فنية بعنوان "مصر الحبيبة "، ضمن نشاط المرسم اليومى، قامت خلالها أخصائى الفنون التشكيلية بتدريب الأطفال على تصميم لوحات تعبر عن حب الوطن باستخدام الاستنسل والألوان المائية، تلاها فقرة رسم على الوجه، كما نفذ قصر ثقافة مصطفى كامل ورشة فنية حول انتصارات أكتوبر باستخدام ألوان الخشب تحت إشراف أخصائى الفنون التشكيلية. جاء ذلك في بيان صحفى اليوم الخميس.

وتم تنفيذ ورشة فنية لتعليم رسم العناصر التعبيرية لتكوين مشهد يعبّر عن العبور فى حرب أكتوبر، كما أقيم بقصر ثقافة الأنفوشى ورشة رسم عن مظاهر نصر أكتوبر بمرسم الطفل، إلى جانب ورشة مماثلة بمرسم المواهب باستخدام خامات البيئة المختلفة، وأعد بيت ثقافة رشدى ورشة فنية لعمل لوحات طبيعة صامتة باستخدام ألوان الجواش والكولاج، قامت خلالها أخصائى الفنون التشكيلية بتعريف الرواد على كيفية دمج الألوان وقصاصات الورق والخامات المختلفة وتوظيفها فى عمل فنى.

فيما عقد قصر ثقافة الشاطبى ندوة بعنوان "المواطنة وغرس القيم الحميدة" بمدرسة نبوية موسى الثانوية للبنات، ركزت الندوة على مفهومى الانتماء والمواطنة، وكيفية تعزيز قيمة الانتماء إلى الوطن، وضرورة غرس حب الوطن فى نفوس النشء لإعداد جيل قادر على خدمة المجتمع.

كما أقام القصر محاضرة بعنوان "علوم الطاقة" حاضر فيها إبراهيم عبد الستار مدير الدعوة بمنطقة الوعظ ولجنة الفتوى بالإسكندرية، ناقش خلالها كيفية اكتساب الطاقة الإيجابية والتخلص من الطاقة السلبية، وكيفية التعامل مع أصحاب الطاقة السلبية، واكتساب الطاقة من المكان والألوان.

وأقام قصر ثقافة الأنفوشى محاضرة بعنوان "ميثاق شرف القيم الإنسانية" تحدثت خلالها الباحثة نها النجار عن هرم الاحتياجات الإنسانية وما حدث له من تمدد لبعض الاحتياجات على حساب الأخرى وكيفية التعامل مع التجاوزات الأخلاقية وفقا للأعراف والقوانين العرفية.

وتجدد اللقاء الأسبوعى لنادى الأدب فى قصر ثقافة برج العرب، حيث تناول خلاله د. حسن عباس - أستاذ اللغة العربية بجامعة طنطا، الحديث عن الأعمال الدرامية التى قدمت عن حرب أكتوبر المجيد مثل فيلم "الرصاصة لا تزال فى جيبى" و"بدور" وبعض المسلسلات الدرامية مثل "رأفت الهجان" التى تناولت دور براعة المخابرات المصرية على مر التاريخ.



الاطفال فى الاحتفال



الاطفال يعبرون عن نصر اكتوبر بالرسم