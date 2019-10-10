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صور.. رئيس مياه الفيوم: الدفع بفريق صيانة لإصلاح كسر خط المياه بمنطقة الحادقة

الخميس، 10 أكتوبر 2019 10:31 ص
صور.. رئيس مياه الفيوم: الدفع بفريق صيانة لإصلاح كسر خط المياه بمنطقة الحادقة فريق صيانة يصلح كسر خط المياه بمنطقة الحادقة
الفيوم – رباب الجالى

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أكد اللواء هشام درة رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالفيوم، أن العمل جارى على قدم وساق من أجل الانتهاء من عمليات الإصلاح للخط البالغ قطره 450 مم بجوار ملجأ الأيتام بمنطقة الحادقة بمدينة الفيوم وذلك منذ الصباح الباكر .

وأضاف "درة"، أنه تم الدفع بفريق الصيانة ومعدات الشركة والفنيين واللحامين من أجل الانتهاء فى أقرب وقت حتى تصل المياه تباعا لكل المناطق المتأثرة، حيث تم الانتهاء من أعمال القطع وتصنيع وتركيب الجوانات ويتم الآن تركيب الافيزات.

وتابع "درة"، أن الكسر الذى حدث فى ساعة متأخرة من يوم أمس نتيجة كسر للخط أثناء أعمال الصيانة والتصليح لخط الطرد الخاص بالصرف الصحى بجوار الملجأ بمنطقة الحادقة نتيجة هبوط أرضى وأثناء العمل قام الحفار بكسر الخط، مما أدى إلى انقطاع مفاجئ لمياه الشرب بعدة مناطق داخل المحافظة.

 

فريق صيانة لإصلاح كسر خط المياه بمنطقة الحادقة (1)
فريق صيانة لإصلاح كسر خط المياه بمنطقة الحادقة 

 

فريق صيانة لإصلاح كسر خط المياه بمنطقة الحادقة (2)
فريق صيانة لإصلاح كسر خط المياه بمنطقة الحادقة

 

فريق صيانة لإصلاح كسر خط المياه بمنطقة الحادقة (3)
فريق صيانة لإصلاح كسر خط المياه بمنطقة الحادقة

 


انقطاع المياه

مياه الفيوم

مدينة الفيوم

مياه الشرب بالفيوم

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