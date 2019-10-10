سوبر كورة
Ads
الجمعة، 11 أكتوبر 2019 12:01 ص
خالد صلاح

برعاية سوبر كورة

سوبر كورة
الرئيسية أخبار المحافظات

صور.. حملة لترقيم و حصر مقابر سيدى بشر بالإسكندرية حفاظا على حقوق المنتفعين

الخميس، 10 أكتوبر 2019 10:36 م
صور.. حملة لترقيم و حصر مقابر سيدى بشر بالإسكندرية حفاظا على حقوق المنتفعين ترقيم وحصر مقابر سيدى بشر
الاسكندرية جاكلين منير

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أعلن حى المنتزة أول شرق الاسكندرية، شن حملة لترقيم وحصر مقابر سيدى بشر ، للحفاظ على حقوق المنتفعين ، و ذلك تحت اشراف وتوجيهات  حمدى عبد العليم شامه رئيس حى المنتزه اول وبتواجد  مدير ادارة الجبانات و موظفى الإدارة

و أشار بيان صادر من حى المنتزة أول اليوم إلى أن أعمال حملة الترقيم على جبانة سيدي بشر، تأتى فى إطار  الحفاظ على حقوق المنتفعين ، و عدم التعدى عليها.

يأتى ذلك فيما واصلت إدارة الإيرادات بالحى ، تنفيذ  مبادرة الحماية الاجتماعية ، من خلال حل مشكلات مديونيات مساكن العبور بالرأس السوداء وذلك لاستيداء مستحقات الدولة طرف الغير حيث تم اليوم الخميس  مواصلة حصر مشاكل السكان و الاسر بالمساكن ،  بمتابعة مدير ادارة الإيرادات وبتواجد رئيس التحقيقات والتحريات بإدارة الإيرادات ويرافقه كلا من ،  رئيس قسم الربط ، مفتشي الاداره ،  محصلى الإدارة  ، وذلك  لترسيخ مبادئ المواطنة والتكافل الاجتماعي.

 

 

 

 
ترقيم المقابر
ترقيم المقابر

تسجيل المقابر_1
تسجيل المقابر_1

جانب من الحملة
جانب من الحملة

حملة الحى
حملة الحى

 


الاسكندرية

حى المنتزة

مقابر سيدى بشر

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
اعرف كل حاجة.. أهم 10 أخبار على مدار اليوم الخميس

اعرف كل حاجة.. أهم 10 أخبار على مدار اليوم الخميس

الأهلى يهدى مؤمن زكريا أغنية خاصة فى حفل التتويج بالدورى.. فيديو

الأهلى يهدى مؤمن زكريا أغنية خاصة فى حفل التتويج بالدورى.. فيديو

مقتل إرهابى حاول استهداف ارتكاز أمني فى العريش

مقتل إرهابى حاول استهداف ارتكاز أمني فى العريش

سوابق متجوزة سوابق.. زوجة أيمن نور "مذيعة الشرق" مطلوبة قضائيا فى حكم 5 سنوات

سوابق متجوزة سوابق.. زوجة أيمن نور "مذيعة الشرق" مطلوبة قضائيا فى حكم 5 سنوات

انتهاء المرحلة الأولى من تطوير طريق وادى سعال- سانت كاترين بـ300 مليون جنيه

انتهاء المرحلة الأولى من تطوير طريق وادى سعال- سانت كاترين بـ300 مليون جنيه

رسميا.. الحكومة تطلق البوابة الحكومية للخريطة الاستثمارية الصناعية.. رئيس الوزراء: رفع دعم الصادرات المصرية لـ6 مليار ات جنيه ونطمح فى تحقيق معدل نمو 7% خلال العامين القادمين

رسميا.. الحكومة تطلق البوابة الحكومية للخريطة الاستثمارية الصناعية.. رئيس الوزراء: رفع دعم الصادرات المصرية لـ6 مليار ات جنيه ونطمح فى تحقيق معدل نمو 7% خلال العامين القادمين

موجز 6.. الرئيس السيسى يؤكد رفض مصر للعدوان التركى على سيادة وأراضى سوريا

موجز 6.. الرئيس السيسى يؤكد رفض مصر للعدوان التركى على سيادة وأراضى سوريا

أغلى الأعضاء فى أجساد مشاهير الكرة.. ميسي يؤمن على ساقيه بـ750 مليون يورو

أغلى الأعضاء فى أجساد مشاهير الكرة.. ميسي يؤمن على ساقيه بـ750 مليون يورو

المشدد 10 سنوات لـ9 متهمين بقضية "فساد القمح" وإلزامهم برد 7 ملايين جنيه

المشدد 10 سنوات لـ9 متهمين بقضية "فساد القمح" وإلزامهم برد 7 ملايين جنيه

العاهل الأردنى يغادر القاهرة عقب لقاء الرئيس السيسى

العاهل الأردنى يغادر القاهرة عقب لقاء الرئيس السيسى

الأهلي: نحترم تعاقد كهربا مع أفيس والتفاوض سيكون مع النادى البرتغالى

الأهلي: نحترم تعاقد كهربا مع أفيس والتفاوض سيكون مع النادى البرتغالى

السيسى يؤكد رفض مصر للعدوان التركي على سيادة وأراضي سوريا.. الرئيس والعاهل الأردنى يتفقان على ضرورة التوصل إلى تسوية سياسية شاملة تنهي معاناة الشعب السورى.. ودعم الأشقاء الفلسطينيين لنيل حقوقهم المشروعة

السيسى يؤكد رفض مصر للعدوان التركي على سيادة وأراضي سوريا.. الرئيس والعاهل الأردنى يتفقان على ضرورة التوصل إلى تسوية سياسية شاملة تنهي معاناة الشعب السورى.. ودعم الأشقاء الفلسطينيين لنيل حقوقهم المشروعة

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة