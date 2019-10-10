صور.. حملة لترقيم و حصر مقابر سيدى بشر بالإسكندرية حفاظا على حقوق المنتفعين

أعلن حى المنتزة أول شرق الاسكندرية، شن حملة لترقيم وحصر مقابر سيدى بشر ، للحفاظ على حقوق المنتفعين ، و ذلك تحت اشراف وتوجيهات حمدى عبد العليم شامه رئيس حى المنتزه اول وبتواجد مدير ادارة الجبانات و موظفى الإدارة

و أشار بيان صادر من حى المنتزة أول اليوم إلى أن أعمال حملة الترقيم على جبانة سيدي بشر، تأتى فى إطار الحفاظ على حقوق المنتفعين ، و عدم التعدى عليها.

يأتى ذلك فيما واصلت إدارة الإيرادات بالحى ، تنفيذ مبادرة الحماية الاجتماعية ، من خلال حل مشكلات مديونيات مساكن العبور بالرأس السوداء وذلك لاستيداء مستحقات الدولة طرف الغير حيث تم اليوم الخميس مواصلة حصر مشاكل السكان و الاسر بالمساكن ، بمتابعة مدير ادارة الإيرادات وبتواجد رئيس التحقيقات والتحريات بإدارة الإيرادات ويرافقه كلا من ، رئيس قسم الربط ، مفتشي الاداره ، محصلى الإدارة ، وذلك لترسيخ مبادئ المواطنة والتكافل الاجتماعي.