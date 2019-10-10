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صور .. جيش الاحتلال التركى يستهدف منازل المدنيين شمال وشرق سوريا

الخميس، 10 أكتوبر 2019 12:20 ص
صور .. جيش الاحتلال التركى يستهدف منازل المدنيين شمال وشرق سوريا العدوان التركى على سوريا
كتب أحمد جمعة

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يرتكب جيش الاحتلال التركى خلال عدوانه على الأراضي السورية جرائم بحق المدنيين السوريين فى المدن الواقعة فى شمال وشرق سوريا، ما أدى لمتقل عدد من المدنيين وإصابة العشرات غالبيتهم من النساء والأطفال.
 
العدوان التركى على سوريا
العدوان التركى على سوريا
 
ونشرت وسائل إعلام سورية صورا تبرز حجم الجرائم التركية بحق المدنيين السوريين، وسط صمت مخزي من المجتمع الدولى الذى اكتفى ببيانات رفض وشجب للعدوان التركى على سوريا.
 
العدوان التركى على سوريا
العدوان التركى على سوريا
 
وأدانت العديد من الدول الكبرى العدوان التركي على الأراضى السورية ، محذرة من العواقب وفى مقدمتها الولايات المتحدة الأمريكية وروسيا وغالبية الدول الأوروبية.
 
وفى بيان لها مساء اليوم، أكدت الخارجية المصرية إدانتها الكاملة للعدوان التركي على سوريا، مشددة على رفض مصر التام للاعتداءات الصارخة وغير المقبولة على سيادة دولة عربية شقيقة. كما حذرت الخارجية فى بيانها من استغلال الظروف التى تمر بها الدولة السورية للقيام بتلك التجاوزات، بشكل يتنافى مع قواعد القانون الدولي.
 
العدوان التركى
العدوان التركى
 
ودعت مصر المجتمع الدولى ممثلاً فى مجلس الأمن للتصدى لهذا التطور البالغ الخطورة والذى يهدد الأمن والسلم الدوليين، ووقف أية مساعٍ تهدف إلى احتلال أراضٍ سورية أو إجراء "هندسة ديمغرافية" لتعديل التركيبة السكانية في شمال سوريا.
 
 
 
 

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