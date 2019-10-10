صور.. إقامة مشروعات جديدة بالمنطقة الحرة بالسويس برأس مال 12 مليون دولار

كما قرر مجلس الإدارة تأجيل الموافقة علي مشروعين لمزيد من الدراسة الاقتصادية والجدوي.

وأشار محافظ السويس إلي Hنه سيتم التنسيق مع وزارة الاستثمار والمنطقة الحرة بالسويس لتنظيم مؤتمرًا لمستثمرين لعرض مقومات المحافظة والفرص الاستثمارية علي أرض السويس، مشيرًا إلي أن المنطقة الحرة تشهد طفرة في إضافة عدد من المشروعات المتنوعة من خلال تذليل وتسهيل وتشجيع الاستثمار الجاد الذي يهدف إلي زيادة الدخل القومي وتوفير فرص عمل للشباب.

وفي المجلس تم عرض 8 مذكرات مقدمة من الشركات بالمنطقة الحرة متعلقة بتعديل في بعض البنود والعقود والنظام الأساسي، كذلك إنهاء 8 موافقات سابقة لبعض مشروعات المناطق الحرة والخاصة.

كما قرر المجلس الموافقة علي بعض التعديلات الخاصة بعدد من المشروعات لإضافة وحذف أنشطة جديدة وتجديد مدة التعاقد وترخيص مزاولة النشاط.

جاء ذلك خلال اجتماع المجلس بحضور منى سعد، مدير إدارة الاستثمار بالمحافظة وأسماء مخلوف، نائب رئيس جهاز شمال خليج السويس وأعضاء مجلس إدارة المنطقة الحرة.