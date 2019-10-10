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صور.. إقامة مشروعات جديدة بالمنطقة الحرة بالسويس برأس مال 12 مليون دولار

الخميس، 10 أكتوبر 2019 03:56 م
صور.. إقامة مشروعات جديدة بالمنطقة الحرة بالسويس برأس مال 12 مليون دولار اجتماع مجلس إدارة المنطقة الحرة بالسويس
السويس – السيد فلاح

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وافق مجلس إدارة المنطقة الحرة بالسويس، برئاسة اللواء عبد المجيد صقر، محافظ السويس، بحضور محمد أحمد عبد الله، رئيس الإدارة المركزية للمناطق الحرة بمحافظة السويس على إنشاء 5 مشروعات جديدة بالمنطقة الحرة برأس مال 12مليون دولار، على مساحة 17 ألف متر مربع تقريبًا ويوفر200 فرصة عمل تقريبا في أنشطة إنتاج ألواح الطاقة الشمسية وإنتاج كافة أنواع البويات والدهانات والتوريدات البحرية والخدمات والاستشارات الفنية والهندسية وصيانة المهمات والمعدات البترولية وتخزين وتوريد الزيوت ومواسير البترول ومستلزماتها.

كما قرر مجلس الإدارة تأجيل الموافقة علي مشروعين لمزيد من الدراسة الاقتصادية والجدوي.

وأشار محافظ السويس إلي Hنه سيتم التنسيق مع وزارة الاستثمار والمنطقة الحرة بالسويس لتنظيم مؤتمرًا لمستثمرين لعرض مقومات المحافظة والفرص الاستثمارية علي أرض السويس، مشيرًا إلي أن المنطقة الحرة تشهد طفرة في إضافة عدد من المشروعات المتنوعة من خلال تذليل وتسهيل وتشجيع الاستثمار الجاد الذي يهدف إلي زيادة الدخل القومي وتوفير فرص عمل للشباب.

وفي المجلس تم عرض 8 مذكرات مقدمة من الشركات بالمنطقة الحرة متعلقة بتعديل في بعض البنود والعقود والنظام الأساسي، كذلك إنهاء 8 موافقات سابقة لبعض مشروعات المناطق الحرة والخاصة.

كما قرر المجلس الموافقة علي بعض التعديلات الخاصة بعدد من المشروعات لإضافة وحذف أنشطة جديدة وتجديد مدة التعاقد وترخيص مزاولة النشاط.

جاء ذلك خلال اجتماع المجلس بحضور منى سعد، مدير إدارة الاستثمار بالمحافظة وأسماء مخلوف، نائب رئيس جهاز شمال خليج السويس وأعضاء مجلس إدارة المنطقة الحرة.

 

اجتماع مجلس إدارة المنطقة الحرة بالسويس (1)
اجتماع مجلس إدارة المنطقة الحرة بالسويس 
اجتماع مجلس إدارة المنطقة الحرة بالسويس (2)
اجتماع مجلس إدارة المنطقة الحرة بالسويس 
اجتماع مجلس إدارة المنطقة الحرة بالسويس (3)
اجتماع مجلس إدارة المنطقة الحرة بالسويس 
اجتماع مجلس إدارة المنطقة الحرة بالسويس (4)
اجتماع مجلس إدارة المنطقة الحرة بالسويس 
اجتماع مجلس إدارة المنطقة الحرة بالسويس (5)
اجتماع مجلس إدارة المنطقة الحرة بالسويس 

المنطقة الحرة بالسويس

اللواء عبد المجيد صقر

محافظ السويس

مشروعات استثماريه

الطاقة الشمسية

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