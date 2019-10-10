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بإجراء 50 عملية جراحية..

صحة القليوبية: الانتهاء من قوائم الانتظار بمستشفى شبين القناطر الأسبوع المقبل

الخميس، 10 أكتوبر 2019 09:22 ص
صحة القليوبية: الانتهاء من قوائم الانتظار بمستشفى شبين القناطر الأسبوع المقبل وزارة الصحة
القليوبية إبراهيم سالم

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أكد الدكتور حمدى الطباخ، وكيل وزارة الصحة بالقليوبية، على تشكيل لجنة مركزية مكونة من كل من الدكتور سيد مراد مدير عام الطب العلاجى، والدكتور أشرف الشافعى مدير إدارة المستشفيات، والدكتور حسن منصور مدير مستشفى شبين القناطر المركزى، والدكتور محمد عبدالله بركات نائب مدير المستشفى، والدكتور خالد شومان وكيل المستشفى، وذلك فى إطار مبادرة رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي، للانتهاء من قوائم انتظار العمليات الجراحية وبتعليمات وزيرة الصحة وتوجيهات الدكتور علاء عبد الحليم محافظ القليوبية.

وناقشت اللجنة قائمة الانتظار بجميع العمليات المتأخرة وتصنيفها من حيث النوع وتحديد الاحتياجات اللازمة من المستلزمات الطبية وخلافه والذي يكفى للانتهاء منها جميعا، مشيرا إلى أنه بلغ عدد العمليات المطلوبة 50 عملية جراحية، وبناء عليه تم اختيار الجمعة الأسبوع المقبل للانتهاء من كافة الجراحات المتراكمة.

وأوضح "الطباخ"، أنه تم توفير كافة المستلزمات الطبية وغير الطبية لاجتياز هذا الحدث الفريد من نوعه فى مستشفى مركزى، موضحا أن هناك 4 غرف عمليات تعمل بكافة طاقتها فى آن واحد تحت شعار "فى حب مصر".

وأشار وكيل وزارة الصحة، إلى أنه وعد بأنه سيكون بنفسه على رأس الطاقم الطبي القائم بإجراء الجراحات وسيكون مع 8 من أمهر أطباء الجراحة، و7 من أطباء التخدير المميزين، موضحا أن هناك حماس شديد وتعاون كبير بين جميع الأطباء والتمريض والعاملين بالمستشفى وخارجها والاهتمام بهذا الحدث الهام.

 

 


اخبار القليوبية

محافظة القليوبية

صحة القليوبية

مستشفى شبين القناطر المركزي

قوائم الانتظار

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