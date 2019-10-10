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صحة الغربية تضبط 350 كيلو فسيخ يشتبه فى عدم صلاحيته للاستهلاك الآدمى

الخميس، 10 أكتوبر 2019 02:39 م
صحة الغربية تضبط 350 كيلو فسيخ يشتبه فى عدم صلاحيته للاستهلاك الآدمى فسيخ - أرشيفية
الغربية – عادل ضرة

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شنت إدارة مراقبة الأغذية بمديرية الصحة بمحافظة الغربية، تحت إشراف الدكتور عبد القادر كيلانى وكيل وزارة الصحة بالغربية، حملات على محلات بيع الفسيخ بمدن ومراكز المحافظة، للوقوف على مدى صلاحيته للاستهلاك الآدمى والتأكد من استيفائها للشروط الصحية.

أسفرت عن ضبط 350 كيلو فسيخ مملح بدون بيانات يشتبه فى عدم صلاحيته للاستهلاك داخل محل فسيخ بشارع سعد زغلول أول المحلة.

كان الدكتور عبد القادر كيلانى قد وجه إدارة الرقابة على الأغذية بتكثيف الحملات على محلات بيع الفسيخ، بعد تسمم 4 أشخاص نتيجة لتناولهم الفسيخ واحتجازهم بمستشفى المنشاوى العام بطنطا، وبالتفتيش على محل فسخانى " جمال ياسو" بشارع سعد زغلول أول المحلة، تبين عدم استيفاء الاشتراطات الصحية من حيث عرض الفسيخ خارج المحل وعدم وجود قوائم خشبية وعدم وجود سلات قمامة بغطاء محكم الغلق ووجود مهملات بالمحل، وتم ضبط 7براميل معبأة فسيخ مملح بكل واحد 50كيلو فسيخ مملح بدون بيانات بإجمالى 350 كيلو يشتبه فى عدم صلاحيتهم للاستهلاك لوجود تغير فى الخواص الطبيعية من حيث القوام والرائحة بموجب محضر البط رقم 1لسنة 2019 وتم سحب عينات من المضبوطات، وإرسالها للمعمل الإقليمى بنطا لفحصها لبيان صلاحيتها للاستهلاك من عدمه، تم تحرير محضر جنحة صحية ضد المدير المسئول للمحل لمخالفته القرار رقم 96لسنة 67 لعدم استيفاء الاشتراطات الصحية.

 

 

 


محافظه الغربيه

فسيخ فاسد

محلات بيع الفسيخ

مديريه الصحة بالغربية

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