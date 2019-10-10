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شاهد ترجمة خطبة الجمعة لـ19 لغة.. تؤكد:الدولة أولى من الفوضى

الخميس، 10 أكتوبر 2019 09:19 م
شاهد ترجمة خطبة الجمعة لـ19 لغة.. تؤكد:الدولة أولى من الفوضى خطبة الجمعة - أرشيفية
كتب - إسماعيل رفعت

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أصدرت وزارة الأوقاف المصرية، 18 ترجمة بلغات العالم يضاف إليها ترجمة لغة الإشارة للصم والبكم، وذلك باللغة العربية مع ترجمتها إلى لغة الإشارة ، حيث تحذر من خطورة الفوضى، وأن الدولة أولى من الفوضى التى تريدها الجماعات الأجيرة .
 

لمشاهدة الخطبة مترجمة إلى اللغة الألمانية اضغط          هنا

لمشاهدة الخطبة مترجمة إلى لغة الهوسا اضغط              هنا

لمشاهدة الخطبة مترجمة إلى اللغة السواحيلية               هنا

لمشاهدة الخطبة مترجمة إلى اللغة الفرنسية اضغط        هنا

لمشاهدة الخطبة مترجمة إلى اللغة التركية اضغط            هنا

لمشاهدة الخطبة مترجمة إلى اللغة الانجليزية اضغط        هنا

لمشاهدة الخطبة مترجمة إلى اللغة الأردية اضغط             هنا

لمشاهدة الخطبة مترجمة إلى اللغة البشتوية اضغط         هنا

لمشاهدة الخطبة مترجمة إلى اللغة الصومالية اضغط        هنا

لمشاهدة الخطبة مترجمة إلى اللغة الأمهرية اضغط           هنا

لمشاهدة الخطبة مترجمة إلى اللغة الروسية اضغط           هنا

لمشاهدة الخطبة مترجمة إلى اللغة الاسبانية اضغط          هنا

لمشاهدة الخطبة مترجمة إلى اللغة الصينية اضغط             هنا

لمشاهدة الخطبة مترجمة إلى اللغة الفارسية اضغط           هنا

لمشاهدة الخطبة مترجمة إلى اللغة الإيطالية اضغط            هنا

لمشاهدة الخطبة بلغة الإشارة اضغط                               هنا

 

أولًا :  للاطلاع على الخطبة مترجمة إلى اللغة الألمانية اضغط          هنا

ثانيًا : للاطلاع على الخطبة مترجمة إلى اللغة الفرنسية اضغط        هنا

ثالثًا : للاطلاع على الخطبة مترجمة إلى اللغة السواحيلية اضغط     هنا

رابعًا : للاطلاع على الخطبة مترجمة إلى لغة الهوسا اضغط             هنا

خامسًا : للاطلاع على الخطبة مترجمة إلى اللغة الإسبانية اضغط    هنا

سادسًا : للاطلاع على الخطبة مترجمة إلى اللغة الانجليزية اضغط   هنا

سابعًا : للاطلاع على الخطبة مترجمة إلى اللغة اليونانية اضغط       هنا

ثامنًا : للاطلاع على الخطبة مترجمة إلى اللغة الروسية اضغط         هنا

تاسعا : للاطلاع على الخطبة مترجمة إلى اللغة التركية اضغط         هنا

عاشرا : للاطلاع على الخطبة مترجمة إلى اللغة الأردية اضغط         هنا

الحادي عشر : للاطلاع على الخطبة مترجمة إلى اللغة البشتوية اضغط  هنا

الثاني عشر : للاطلاع على الخطبة مترجمة إلى اللغة الصينية اضغط      هنا

الثالث عشر: للاطلاع على الخطبة مترجمة إلى اللغة الفارسية اضغط     هنا

الرابع عشر: للاطلاع على الخطبة مترجمة إلى اللغة الأمهرية اضغط      هنا

الخامس عشر: للاطلاع على الخطبة مترجمة إلى اللغة البرتغالية اضغط  هنا

السادس عشر: للاطلاع على الخطبة مترجمة إلى اللغة الصومالية اضغط هنا

السابع عشر: للاطلاع على الخطبة مترجمة إلى اللغة الإيطالية اضغط      هنا

الثامن عشر : للاطلاع على الخطبة مترجمة إلى اللغة البمبرية اضغط      هنا


وزاره الاوقاف

ترجمه الخطبه

فقه بناء الدوله

الصم والبكم

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