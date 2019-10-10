سقوط عامل قتل مقاول فى القطامية بسبب خلافات مالية بينهما

كتب عبد الرحمن سيد

كشف رجال مباحث القاهرة، برئاسة اللواء محمد منصور مدير الأمن، غموض واقعة مقتل مقاول داخل مشروع سكنى فى القطامية، وأن وراء الحادث عامل تعدى عليه بعصا خشبية بسبب خلافات مالية، وتحرر محضر بالواقعة.

تلقى اللواء نبيل سليم مدير مباحث القاهرة، إخطاراً من قسم شرطة القطامية، بورود بلاغا شرطة النجدة بشخص متوفى بمنطقة الأندلس 2 مشروع دار مصر بجوار المنطقة الصناعية ـ دائرة القسم.

والانتقال والفحص عُثر على جثة"عبد الرحيم.ع.ع" 64 سنة مقاول، مسجاة علي ظهرها إمام إحدى العقارات تحت الإنشاء، بمحل البلاغ يرتدى ملابسه كاملة وبها إصابات عبارة عن ( إصابات ظاهرية بالجسم ، جرح بفروة الرأس من الخلف ونزيف بالأنف والإذن ) ، تم نقلها لمشرحة النيابة بزينهم.

وبسؤال نجل المجنى عليه"على. ع"27 سنة مهندس برمجة ومقيم بذات العنوان، وقرر بتلقيه اتصال هاتفى من أحد العاملين طرف والده ابلغه خلاله بوفاة والده، اثر ادعاء مشاجرة ولم يتهم أو يشتبه فى احد.

وبإجراء التحريات وجمع المعلومات، تبين حدوث مشادة كلامية بين المجني عليه و" احمد . ج . ف" 24 سنة عامل بسبب خلافات مالية بينهما، تطورت إلى مشاجرة قام على أثرها المجني عليه، بالتعدي علي المتهم باستخدام قطعة حجرية، فقام المتهم بالتعدى على المتوفى بالضرب باستخدام عصا خشبية كانت بحوزته، مما أدى إلى حدوث إصابته المشار إليها والتى أودت بحياته.

وتأيدت الواقعة بشهادة ثلاثة عمال بالموقع، وبإعداد الأكمنة اللازمة بأماكن تردده، تمكن ضباط وحدة مباحث القسم من ضبطه، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة، وتم بإرشاده ضبط الأداة المستخدمة فى ارتكاب الواقعة، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم، وتولت النيابة العام التحقيق.