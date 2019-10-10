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سفارة تونس بالقاهرة: لا توجد أى معوقات لنقل جثمان المخرج شوقى الماجرى

الخميس، 10 أكتوبر 2019 03:24 م
سفارة تونس بالقاهرة: لا توجد أى معوقات لنقل جثمان المخرج شوقى الماجرى المخرج شوقى الماجرى
إيمان حنا

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أكدت السفارة التونسية بالقاهرة ، أنها أنهت كافة الإجراءات المتعلقة بنقل جثمان المخرج التونسى شوقى الماجرى، الذى وافته المنية اليوم عن عمر ناهز 58 عاما إثر سكتة قلبية، مضيفة أنه لا توجد أى معقوات تحول دون نقله غدا إلى تونس عبر إحدى الشركات المصرية.

 

وأضافت السفارة، فى تصريحات لليوم السابع، أن إعمالا بالقانون التونسى فإن الحكومة التونسية تتكفل بمصروفات نقل جثمان أى مواطن تونسى بالخارج لإعادته إلى بلده ، وهذا ما تم فى حالة شوقى الماجرى .

وكان محمد نجل شقيقة المخرج الراحل شوقي الماجري، قد وجه نداء صباح اليوم، خلال مداخلته في برنامج صباح الناس عبر موزاييك إف إم للسفارة التونسية في مصر من أجل تسريع إجراءات نقل جثمان الراحل المقيم فى القاهرة.

 

كما توجه بنداء إلى الفنانة لطيفة العرفاوي قائلا ''نعرف مكانة شوقي عندك وعلاقتكما الوطيدة... نرجو أن تتدخلي لتسريع الإجراءات لأن أفراد العائلة لا يمكنهم التنقل حاليا إلى مصر".

 وعن إجراءات نقل الجثمان لتونس، قال إن لا أحد من العائلة يمكنه السفر لمصر حالیا بسبب انتھاء صلاحیة جوازات أغلب أفراد الأسرة، كما أكد أنه تلقى اتصالا من وزارة الشؤون الثقافیة وسفیر تونس بمصر نجیب منیف وسیتم نقل الجثمان في أقرب وقت.

ولد الماجرى عام 1961 وقدم العديد من المسلسلات التليفزيونية فى دول عربية مختلفة مثل مصر وسوريا والأردن منها (أسمهان) و(سقوط حر) و(حلاوة الروح) و(هدوء نسبى) و(الطريق الوعر)، كما قدم عام 2012 فيلم (مملكة النمل) بطولة عابد فهد وصبا مبارك ومنذر رياحنة.

 


تونس

سفارة تونس

شوقى الماجرى

شوقي الماجري

اليوم السابع بلس

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