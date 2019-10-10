سارقو سائق المنيا: استدرجناه لمكان بعيد واستولينا على التوك توك بالسلاح

كتب محمود عبد الراضي

"كنا محتاجين فلوس بأى طريقة، وعشان كده فكرنا فى سرقة توك توك"، كانت هذه الكلمات لعصابة مسلحة سرقة توك توك من مواطن بالإكراه فى المنيا.

وقال المتهمون ـ فى اعترافاتهم ـ وضعنا خطة لسرقة التوك توك، عن طريق استدراج السائق وطلبنا منه توصيلنا لمكان ناء، وما أن توارى عن أعين الناس، أشهرنا فى وجهه السلاح وسرقنا التوك توك وهربنا به، إلا أن الشرطة ضبطتنا.

وتلقى مركز شرطة العدوة بمديرية أمن المنيا بلاغاً من سائق "توك توك" أنه حال قيادته مركبة "التوك توك" الخاصة به بدائرة المركز، استوقفه ثلاثة مجهولين وطلبوا منه توصيلهم لأحد الأماكن بدائرة المركز، وحال سيرهم بطريق فرعى طلبوا منه التوقف وقاموا بتهديده والاستيلاء منه على مركبة "التوك توك" وفروا هاربين.

على الفور تم تشكيل فريق بحث بالتنسيق مع قطاع الأمن العام توصلت جهوده إلى تحديد مرتكبى الواقعة وهم ( 3 أشخاص لإثنين منهم معلومات جنائية مسجلة - مقيمين بدائرة مركز شرطة العدوة).

عقب تقنين الإجراءات تم استهدافهم وضبطهم.. وبحوزة أحدهم (سلاح أبيض عبارة عن مطواه) وبمواجهتهم اعترفوا تفصيلياً بارتكابهم الواقعة وقيامهم بتسليم مركبة "التوك توك" لعميلهم (مقيم بدائرة مركز شرطة مغاغة) للتصرف فيه بالبيع.

وتمكن فريق البحث من ضبط مركبة "التوك توك" المستولى عليها بدائرة مركز شرطة مغاغة بحوزة (مزارعين لأحدهما معلومات جنائية مسجلة، سائق توك توك - مقيمين بدائرة مركز شرطة مغاغة حال قيامهما ببيعه وتسليمه لآخر).. وبمواجهتهما اعترفا باشتراكهما مع (العميل السابق الإشارة إليه) فى بيع مركبة "التوك توك" وعلمهما بكونه من متحصلات جريمة سرقة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وجارى تكثيف الجهود لضبط المتهم الهارب.