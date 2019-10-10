سوبر كورة
Ads
الخميس، 10 أكتوبر 2019 09:23 م
خالد صلاح

برعاية سوبر كورة

سوبر كورة
الرئيسية أخبار عربية

ردا على الغزو.. مقتل 6 وإصابة 70 بقصف كردى على تركيا

الخميس، 10 أكتوبر 2019 08:10 م
ردا على الغزو.. مقتل 6 وإصابة 70 بقصف كردى على تركيا العدوان التركى على سوريا
كتب محمد جمال

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

اعترفت السلطات التركية بمقتل 6 وإصابة 70 شخصا، الخميس، فى قصف كردى طال جنوبى البلاد ردا على استمرار العدوان التركى فى شمالى شرق سوريا، حسبما ذكرت وسائل إعلام فرنسية.

 

وقتل 3 أشخاص فى إقليم نصيبين الحدودى فى محافظة مردين، وفق ما أفاد مسؤول تركى، وفى محافظة شانلى أورفا المجاورة، كما قتل ثلاثة أشخاص آخرين جراء سقوط قذائف وصواريخ على مدينتى أقجة قلعة وجيلان بينار، وفق السلطات المحلية.

 

وقالت السلطات التركية فى شانلى أورفا ومردين، فى بيان، إن 70 شخصا أصيبوا جراء القذائف التى أطلقتها وحدات حماية الشعب الكردية على الأراضى التركية المحاذية للحدود مع سوريا.

 

كما أسفرت قذائف الأكراد، فى أقجة قلعة، عن مغادرة عائلات عدة منازلها وخلت الشوارع بعدما طلبت البلدية من السكان الاحتماء، بحسب مراسلى وكالة فرانس برس.

 

والأربعاء، أعلن الرئيس التركى رجب طيب أردوغان شن عملية عسكرية أطلق عليها "نبع السلام" فى شرقى الفرات شمال شرقى سوريا، وهو ما اعتبره مراقبون "عدوانا وانتهاكا" لسيادة ذلك البلد الذى يعانى ويلات الحرب منذ سنوات.

 

ووصلت حصيلة ضحايا اليوم الأول للعدوان التركي على شمالي شرق سوريا إلى 30 قتيلا بينهم 8 مدنيين، وفق ما أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان، كما قتل 7 عناصر من قوات سوريا الديمقراطية وأصيب 33 آخرون.


سوريا

تركيا

سوريا وتركيا

سوريا الان

العدوان التركي على سوريا

العدوان التركي

حرب سوريا

أخبار سوريا

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

الهند: العدوان التركى على سوريا يقوض الاستقرار فى المنطقة

الخميس، 10 أكتوبر 2019 08:00 م

أردوغان مجرم حرب.. ثورة رواد السوشيال ميديا ضد القاتل التركى بعد العدوان الغاشم على سوريا.. نشطاء يطلقون هاشتاجات أبرزها "قاتل وصانع اللاجئين".. المغردون يهاجمون النظام التركى: يدمر شعبا باسم القضاء على الإرهاب

الخميس، 10 أكتوبر 2019 08:00 م

سفيرة أمريكا بالأمم المتحدة تحذر تركيا من عواقب هجومها فى سوريا

الخميس، 10 أكتوبر 2019 07:52 م

زعيم الأقلية الديمقراطية في الكونجرس ينتقد قرار ترامب بالانسحاب من سوريا

الخميس، 10 أكتوبر 2019 07:33 م

سوريا الديمقراطية: تركيا تستعين بعناصر مرتبطة بالإخوان فى العدوان على سوريا

الخميس، 10 أكتوبر 2019 06:51 م

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
مقتل إرهابى حاول استهداف ارتكاز أمني فى العريش

مقتل إرهابى حاول استهداف ارتكاز أمني فى العريش

سوابق متجوزة سوابق.. زوجة أيمن نور "مذيعة الشرق" مطلوبة قضائيا فى حكم 5 سنوات

سوابق متجوزة سوابق.. زوجة أيمن نور "مذيعة الشرق" مطلوبة قضائيا فى حكم 5 سنوات

انتهاء المرحلة الأولى من تطوير طريق وادى سعال- سانت كاترين بـ300 مليون جنيه

انتهاء المرحلة الأولى من تطوير طريق وادى سعال- سانت كاترين بـ300 مليون جنيه

رسميا.. الحكومة تطلق البوابة الحكومية للخريطة الاستثمارية الصناعية.. رئيس الوزراء: رفع دعم الصادرات المصرية لـ6 مليار ات جنيه ونطمح فى تحقيق معدل نمو 7% خلال العامين القادمين

رسميا.. الحكومة تطلق البوابة الحكومية للخريطة الاستثمارية الصناعية.. رئيس الوزراء: رفع دعم الصادرات المصرية لـ6 مليار ات جنيه ونطمح فى تحقيق معدل نمو 7% خلال العامين القادمين

موجز 6.. الرئيس السيسى يؤكد رفض مصر للعدوان التركى على سيادة وأراضى سوريا

موجز 6.. الرئيس السيسى يؤكد رفض مصر للعدوان التركى على سيادة وأراضى سوريا

أغلى الأعضاء فى أجساد مشاهير الكرة.. ميسي يؤمن على ساقيه بـ750 مليون يورو

أغلى الأعضاء فى أجساد مشاهير الكرة.. ميسي يؤمن على ساقيه بـ750 مليون يورو

المشدد 10 سنوات لـ9 متهمين بقضية "فساد القمح" وإلزامهم برد 7 ملايين جنيه

المشدد 10 سنوات لـ9 متهمين بقضية "فساد القمح" وإلزامهم برد 7 ملايين جنيه

العاهل الأردنى يغادر القاهرة عقب لقاء الرئيس السيسى

العاهل الأردنى يغادر القاهرة عقب لقاء الرئيس السيسى

الأهلي: نحترم تعاقد كهربا مع أفيس والتفاوض سيكون مع النادى البرتغالى

الأهلي: نحترم تعاقد كهربا مع أفيس والتفاوض سيكون مع النادى البرتغالى

السيسى يؤكد رفض مصر للعدوان التركي على سيادة وأراضي سوريا.. الرئيس والعاهل الأردنى يتفقان على ضرورة التوصل إلى تسوية سياسية شاملة تنهي معاناة الشعب السورى.. ودعم الأشقاء الفلسطينيين لنيل حقوقهم المشروعة

السيسى يؤكد رفض مصر للعدوان التركي على سيادة وأراضي سوريا.. الرئيس والعاهل الأردنى يتفقان على ضرورة التوصل إلى تسوية سياسية شاملة تنهي معاناة الشعب السورى.. ودعم الأشقاء الفلسطينيين لنيل حقوقهم المشروعة

التعادل 1 - 1 يحسم مباراة البرازيل ضد السنغال الودية.. فيديو

التعادل 1 - 1 يحسم مباراة البرازيل ضد السنغال الودية.. فيديو

اطمن على نفسك.. تحليل "CRP" دليلك لكشف الالتهابات والعدوى

اطمن على نفسك.. تحليل "CRP" دليلك لكشف الالتهابات والعدوى

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة