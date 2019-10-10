رئيس القابضة للأدوية: تحسن نتائج الشركات التابعة العام المالى 2018-2019

كتب عبد الحليم سالم

كشف الدكتور أحمد حجازى، رئيس القابضة للأدوية عن تحسن نتائج أعمال شركات الأدوية التابعة للعام المالى 2018-2019.

وأشار حجازى لـ"اليوم السابع" إلى أن هناك هدفًا أمام كل الشركات التابعة وهو تعظيم الإيرادات والأرباح من واقع النشاط الفعلي، بجانب أهمية تلافي الخسائر لبعض الشركات وهو ما تحقق .

وأظهرت نتائج الشركات التابعة القابضة تحسنًا ملحوظًا فيما يتعلق بالتحول من الخسارة إلى الربحية .

وبحسب القوائم المالية للشركات أظهرت المؤشرات المالية لشركة العربية للأدوية والصناعات الكيماوية ارتفاع أرباحها بعد الضرائب خلال العام المالي الماضي (2018 - 2019)، بنسبة 9%على أساس سنوي.

وأوضحت القوائم تحقيق صافي ربح بعد الضريبة بلغ 43.103 مليون جنيه خلال العام المالى 2018-2019.

كما ارتفعت إيرادات الشركة خلال العام المالي الماضي لتسجل نحو 436.35 مليون جنيه بنهاية يونيو، مقابل 382.93 مليون جنيه خلال العام المالي السابق له.

وفيما يتعلق بشركة ممفيس للأدوية، أظهرت القوائم المالية خلال العام المالي 2018-2019، تراجع خسائرها بنسبة 45.7 %، على أساس سنوي.

وبحسب القوائم حققت خسائر بعد الضرائب خلال الفترة بقيمة 25.37 مليون جنيه، مقابل خسائر بلغت 46.73 مليون جنيه خلال العام المالي السابق.

وأوضحت الشركة، أنها حققت 366.8 مليون جنيه إيرادات خلال العام المالي 2018-2019، مقابل 343.3 مليون جنيه إيرادات في العام المالي السابق.

كما كشفت القوائم المالية لشركة النيل للأدوية والصناعات الكيماوية -بعد مراجعة الجهاز المركزي للمحاسبات- تحول الشركة من الخسائر إلى الربحية على أساس سنوي.

وسجلت الشركة وفق القوائم المالية صافي ربح بلغ 6.7 مليون جنيه، منذ بداية يوليو 2018 حتى نهاية يونيو 2019، مقابل 17.59 مليون جنيه خسائر خلال العام المالي السابق له.

وارتفعت إيرادات الشركة السنوية لتصل إلى 638.27 مليون جنيه خلال العام المالي الماضي (2018-2019)، مقابل 459.93 مليون جنيه خلال العام المالي السابق له.

كما تحسنت المؤشرات المالية لشركتي القاهرة للأدوية والإسكندرية للأدوية خلال العام المالي الماضى، فيما تحولت شركة المصرية لتجارة الأدوية من الخسارة إلى ربح 102 مليون جنيه.