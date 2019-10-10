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رفع دعم الصادرات لـ6 مليارات جنيه

رئيس الحكومة: نطمح بمعدل نمو 7%.. وطرح الأراضى الصناعية بفائدة 7%

الخميس، 10 أكتوبر 2019 03:21 م
رئيس الحكومة: نطمح بمعدل نمو 7%.. وطرح الأراضى الصناعية بفائدة 7% الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء
كتبت هند مختار

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أعلن الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، اليوم الخميس خلال إطلاق البوابة الإلكترونية للخريطة الاستثمارية الصناعية، أنه تم رفع دعم الصادرات المصرية هذا العام لـ 6 مليارات جنيه بعد أن كانت 4 مليارات جنيه .

وأضاف مدبولى فى مؤتمر صحفى بمقر مجلس الوزراء، أنه بناء على تكليفات رئيس الجمهورية بإنشاء 4500 وحدة صناعية "مصنع صغير" تم طرح 750 وحدة صناعية منها فى العاشر من رمضان ومرغم.

وقال رئيس مجلس الوزراء، أن الحكومة تطمح فى الوصول إلى معدل نمو 7% خلال العامين القادمين، مضيفا أن الأراضى التى سيتم طرحها على البوابة الإلكترونية للخريطة الاستثمارية الصناعية سيكون سعر الفائدة بها 7%.

ولفت إلى أنه تمت تسوية متأخرات تقدر بـ 800 مليون جنيه متأخرات ضريبية وجمركية .

 

 

 

 

 


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البوابة الاليكترونية

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مصطفى مدبولى

الاراضى الصناعية

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