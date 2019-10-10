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رئيس التسويق للسياحة بالأقصر: دعوة نجوم عالميين لنقل الصورة الجميلة للمصريين

الخميس، 10 أكتوبر 2019 01:00 ص
رئيس التسويق للسياحة بالأقصر: دعوة نجوم عالميين لنقل الصورة الجميلة للمصريين الأقصر - أرشيفية
الأقصر – أحمد مرعى

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صرح الخبير السياحى محمد عثمان رئيس لجنة التسويق للسياحة الثقافية بمحافظة الأقصر، أنه تقرر البدء فى تشكيل لجنة تسمى "جسر الحضارات" والتى ستعمل على ابتكار وسائل وأدوات تسويق جديدة ومختلفة لإعادة الانتباه إلى السياحة الثقافية بمصر وخصوصاً فى محافظة الأقصر.

وأضاف الخبير السياحى محمد عثمان فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، أن اللجنة سيكون من أبرز أعمالها البدء فى توجيه دعوات لفنانين ومصورين ورسامين من دول العالم لنقل الصورة الحقيقة والجميلة للمصريين، موضحاً أن وسائل وأدوات التسويق الجديدة نجحت فى رفع مصر لترتيب متقدم فى استراتيجية التسويق والترويج السياحى.

وأوضح رئيس لجنة التسويق للسياحة الثقافية بمحافظة الأقصر، أن السياحة فى مصر انقسمت مؤخراً إلى سياحة ثقافية وسياحة ترفيهية وفى آخر عدة سنوات كانت الترفيهية هى الأهم وجذبت الأضواء كثيراً لعدم وجود آليات تسويق حديثة ومبتكرة للسياحة الثقافية، وهو ما تم البدء فيه عبر مجموعة اكتشافات كبرى فى معابد ومقابر مصر المختلفة وأبرزها فى جبال الفراعنة بالأقصر.

وشدد الخبير السياحى محمد عثمان، أن لجنة التسويق السياحى الثقافية بالأقصر وأسوان، تضم مجموعة من رجال الأعمال والمستثمرين فى السياحة الثقافية، والهدف منها دعم الدولة فى وسائل التسويق المختلفة، ومهمتنا ترتكز فى الصعيد وأهمها الأقصر وأسوان، وقمنا بعمل تلك اللجنة "جسر الحضارات" لاستدعاء الفنانين من حول العالم لدعم مصر باستضافة تامة من اللجنة لتوفير كافة المتطلبات لهم، ونخطط لجلب الفنانين والرسامين من ألمانيا وإيطاليا وفرنسا وبلجيكا وغيرها من دول أوروبا لتوفير رحلات مجانية لهم للمساهمة فى الترويج لمصر.


الاقصر

اخبار الاقصر

السياحة الثقافية بالاقصر

لجنة جسر الحضارات بالاقصر

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