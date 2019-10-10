دراسة جديدة تكشف الطماطم تساعد على تحسين "الخصوبة"

كتب وكالات

توصل بحث علمى حديث، إلى أن تناول الطماطم بشكل يومي، يحسّن جودة الحيوانات المنوية، ويرفع الخصوبة عند الرجال بنسبة تصل إلى 40 %، بحسب سكاى نيوز.

وبحسب الدراسة التى أجراها باحثون فى جامعة "شيفيلد" البريطانية، فإن الإكثار من تناول الطماطم يزيد من نسبة الحيوانات المنوية السليمة والسريعة بنسبة 40 فى المئة.

ووجد البحث الذى شمل مشاركين تراوحت أعمالهم بين 19 و32 عاما، أن تناولهم للطماطم على شكل معجون يوميا لثلاثة أشهر، قد حسّن من نوعية وقدرة الحيوانات المنوية على الحركة.ش