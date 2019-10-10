خلافات مالية وراء مقتل عاطل بالطالبية

كتب بهجت أبو ضيف

تسببت خلالفات مالية بين عاطلين بالطالبية، إلى قتل أحدهما للاخر، بالاعتداء عليه بعصا خشبية، وتمكن رجال المباحث من ضبط المتهم، وأخطرت النيابة للتحقيق.

تلقى قسم شرطة الطالبية، بلاغا يفيد العثور على جثة عاطل داخل مسكنه، مصابا بجرح بالرأس.

بإجراء التحريات، تبين أن آخر مشاهدة للمجنى عليه، كانت بصحبة صديقه "عاطل"، وأشارت التحريات، إلى تورطه فى ارتكاب الجريمة.

بإعداد كمين للمتهم، تمكن رجال المباحث من ضبط المتهم، وبمواجهته اعترف بارتكاب الجريمة، بسبب خلافات مالية بينهما، وحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.