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حبس عاطل قتل آخر بسبب خلافات مالية فى الجيزة

الخميس، 10 أكتوبر 2019 06:05 م
حبس عاطل قتل آخر بسبب خلافات مالية فى الجيزة حبس - أرشيفية
كتب أحمد الجعفرى

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أمرت النيابة العامة في جنوب الجيزة بحبس عاطل قتل آخر بسبب خلافات مالية بينهما، بعدما اعتدى عليه بعصا خشبية، 4 أيام على ذمة التحقيقات.

تلقى قسم شرطة الطالبية، بلاغًا يفيد بالعثور على جثة عاطل داخل مسكنه، مصابًا بجرح بالرأس، وبإجراء التحريات، تبين أن آخر مشاهدة للمجنى عليه، كانت بصحبة صديقه "عاطل"، وأشارت التحريات، إلى تورطه في ارتكاب الجريمة.

وبإعداد كمين للمتهم، تمكن رجال المباحث من ضبط المتهم، وبمواجهته اعترف بارتكاب الجريمة، بسبب خلافات مالية بينهما، وحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.

 

 

 

 


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الجيزة

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