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حبس المتهمين بسرقة طالب بالإكراه فى المعادى

الخميس، 10 أكتوبر 2019 01:04 م
حبس المتهمين بسرقة طالب بالإكراه فى المعادى كلابش،ارشيفية
كتب كريم صبحى

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أمرت نيابة المعادى، برئاسة المستشار تامر عاشور، بحبس المتهمين بسرقة طالب بالإكراه، 4 أيام على ذمة التحقيق . 

تلقى اللواء نبيل منصور مدير الأمن، أخطاراً من الرائد اسلام بكر رئيس مباحث قسم شرطة المعادى، بتلقية بلاغا من طالب يحمل جنسية إحدى الدول العربية – مقيم دائرة قسم شرطة البساتين)، بسابقة تعرفه على أحد الأشخاص "سائق بشركة لنقل الركاب"، وحال تواجده طرف أحد أصدقائه بدائرة القسم طلب من الأخير الحضور لتوصيله لمسكنه، وحال إستقلاله السيارة فوجئ بتواجد شخص آخر بصحبة السائق، وأثناء سيرهم قام الأخير بتهديده بسلاح أبيض "مطواة" كانت بحوزته وإستوليا منه على (مبلغ مالى - هاتف محمول- سيجارة إلكترونية).

وبإجراء التحريات وجمع المعلومات تم تحديد السائق مرتكب الواقعة، وضبطه حال استقلاله السيارة "مستأجرة" والمستخدمة فى إرتكاب الواقعة.

بمواجهته اعترف بإرتكاب الواقعة بالإشتراك مع (سائق بذات الشركة- سبق إتهامه فى قضيتين آخرهما "إختلاس")، تم ضبطه وبحوزته كافة المسروقات المستولى عليها، وكذا السلاح المستخدم فى الواقعة، واعترف بإرتكاب الواقعة بالإشتراك مع المتهم الأول.

وبإستدعاء المجنى عليه تعرف على المتهمان والمضبوطات، وإتهمهما بسرقته بالإكراه، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.

 

 

 

 

 


مباحث القاهرة

جريمة سرقة

المعادى

سرقة بالاكراه

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