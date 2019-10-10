"تويتة" مسيئة لطبيبة تثير غضب أهالي البرلس.. والمحافظ يحيلها للتحقيق

كفر الشيخ – محمد سليمان

عبر أهالى مدينة برج البرلس بمحافظة كفر الشيخ عن غضبهم بعد نشر الدكتورة إيمان نعيم طبيبة أطفال تعمل بمستشفى البرلس المركزي، تويتات كتبتها على صفحتها الشخصية على مواقع التواصل الاجتماعي" تويتر"، اعتبرها أهالى البرلس إساءة لهم، وطالبوا بإجراء تحقيق عاجل معها، مطالبين بمحاكمتها.

جاء ذلك عقب تغريدات على الصفحة الخاصة بالطبيبة إيمان قالت فيها "الناس لهجتهم قالبة على الجزائر والمغرب، وريحة السمك منتشرة فى كل مكان، الناس كلها سخنة والتهابات فى اللوز وجايين يقولوا الحكنة" تقصد الحقنة"، أنا عاوز أروح لأمى ..نائبة الأطفال العيوطة، البرلس".

وقالت فى تغريدة أخرى "الواحد كان مفكرهم على الفطرة، بس الناس فى البرلس مش محترمين، والدقون والنقاب، طالعوا فيك، طلعوا اديكت، وبيشربوا الكحول، وبيجوا الاستقبال يقرفونا، نصهوا طلع سايكو، والنص التانى بيضربوا مخدرات وخمرة".

كما نشرت صورة طفل وقالت فى تغريدتها "أطفال مستشفى برج البرلس، أنا: هو أنا مش عارفة أنا جيت معاكم بس ربنا يستر"، فأدى نشر هذه التدوينات لغضب الأهالي، الذين طالبوا بمحاسبة الطبيبة محافظ كفر الشيخ لأهالى البرلس، بإحالتها للتحقيق.

وقال أمجد الشامى من أهالى البرلس، تويتات الطبيبة التى تم نشرها أثارت سخط أهالى البرلس لأنها مسيئة لهم واتهمتهم باتهامات يجرم عليها القانون، مطالباً بإحالتها للتحقيق، ورفع دعوى قضائية عليها، ومجازاتها بنقلها فى وحدة صحية او مستشفى بعيدة عن محل اقامتها بالبحيرة .

وقال الدكتور اسماعيل عبدالحميد طه، محافظ كفر الشيخ، فى بيان إنه قرر استدعاء الطبيب ، واجراء تحقيق عاجل معها، وتوقيع أقصى عقوبة، لقيامها بنشر بعض الكلمات غير المسئولة وغير المنضبطة على حسابها على موقع التواصل الإجتماعى "تويتر" تجاه بعض المترددين على مستشفى برج البرلس المركزى.

وأضاف، أنه يؤكد احترامه الشديد لأهالى برج البرلس البواسل، مشيرًا إلى أننا نفخر ونعتز بأهالينا فى البرلس، وغير مسموح لأى شخص كائن كان أن يسيء لأحدهم، فهم أصحاب الريادة وشركاء التنمية ورمز الوطنية وفخر لنا جميعًا"، مبديًا اعتذاره الشديد لما نشرته هذه الطبيبة فى كلمات غير مسئولة وغير منضبطة، لافتًا أن تحسين المنظومة الطبية لأهالينا فى برج البرلس من أولى اهتماماتنا كما تقوم الدولة بجهود حثيثة لتقديم الرعاية الطبية المتميزة لأهالينا فى كفرالشيخ.

وقال الدكتور هادى الحسينى، مدير مستشفى البرلس، فى تصريح خاص إن الطبيبة امتثلت للتحقيق اليوم بمديرية الصحة وكان مرافق لها، مؤكدة أنها قالت إن تلك التغريدات لم تقصد بها الإساءة لأحد، وكان قد غردت بها مع بعض أصدقائها، ولا تعرف من نشرها للعامة، مؤكدة أنه تم وقفها عن العمل، ومن المتوقع مجازاتها ونقلها.

وقالت الدكتورة إيمان نعيم ، لـ"اليوم السابع"، أنها منذ مجيئها للبرلس وهى تعتز بأهالى البرلس لطيبتهم، وحسن معاملتهم، ولهجتهم التى أعجبت بها، وشبهتهم بأهل الجزائر والمغرب، هذا هو الانطباع الذى أخذته عن كل الأهالي، ولى تويتات قديمة تدل على طيبتهم وكرمهم، ونظرًا للظروف التى مررت بها بالمستشفى من بعض المترددين عليها عبرت عنها، ولم أقصد الإساءة لأهالي البرلس.

وأضافت الدكتورة إيمان هناك الكثيرين ممن يتعرضون لمواقف يعبرون عنها للخاصة وهذا ما حدث، بالفعل دخل علينا أحد الأهالى مخمور فى يده زجاجة خمر، وكنا نخشى منه، وآخر دخل وهو فى غير وعيه، وحاول التعدى على إحدى الموظفات بالمستشفى، ونحن كبنات نخشى على أنفسنا، فعبرت عما رأيته فى تلك المواقف على الخاص مع أصدقائي، وهناك من أهالى البرلس من حكوا لى عن أشياء من هذا القبيل .

وقالت إيمان إنها تجد من الكثيرين من أهالى البرلس الاحترام وحسن المعاملة، مؤكدة أن شخص ما، لا تعرف أخذ تلك التويتات ونشرها وفوجئت بهجوم شديد وتهديدات كثيرة من أهالى البرلس، مؤكدة أنها نشرت بعد ذلك تويتة اعتذرت فيها لأهالى البرلس، قلت فيها "أنا بعتذر ياجماعة، عن سوء التفاهم الذى حصل ومعظم التويتات القديمة أنا فعلاً كنت حابة الناس ولهجتهم، علشان كده علقت عليها، ولو الناس شافت التويتة، وأنا رديت عليهم، قلت لهم أنا مقصدش أعمم، ومقصدتش أسيء لحد من أهل البلد نهائيا".