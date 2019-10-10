توتر الاسواق التجارية قبل بدء المحادثات الامريكية الصينية

كتبت:نهال طارق

تراجعت الأسهم العالمية لفترة قصيرة قبل بدء المفاوضات الأمريكية الصينية ولكنها عوضت الخسارة مع تنراجع حدة التوتر بشأن المحادثات

وبحسب ما نشرته شبكة "سي ان ان" الأمريكية، فإنه مع بداية حركة التداولات كان مؤشر كوريا الجنوبية الأكثر انخفاضا في القارة الاسيوية بمقدار 1% وعاد ليرتفع مع قرب انتهاء الجلسة بمعدل 0.8%

وتتركز الأنظار على العاصمة واشنطن حيث من المقرر بدء المفاوضات الأمريكية الصينية اليوم الخميس، لكن احتمالات التوصل إلى صفقة تجارية شاملة تبدو ضعيفة.

وصرح مصدر مسئول لـ"سى إن إن" بأن إحتمالات توصل المناقشات بين الجانبين الى صفقة تجارية شاملة ترضي جميع الأطراف أمر غير متوقع، في الوقت نفسه تراجعت العقود الآجلة للولايات المتحدة بأكثر من 1 ٪ بعد أن نشرت صحيفة صينية أن وفد بكين قد يغادر المفاوضات المقررة لمدة يومين في واشنطن في وقت مبكر عما كان متوقعا.

وعلى الجانب الاخر، كشف البيت الأبيض لشبكة "سي إن إن " عن عدم معرفته بتغيير خطط سفر نائب رئيس مجلس الدولة الصيني ليو هيو، في هذا الوقت استعادت العقود الآجلة لمؤشر داو وناسداك خسائرهم بحلول منتصف الجلسة الصباحية في آسيا.

وتزداد التوترات قبل بدء المفاوضات التجارية. حيث فرضت الولايات المتحدة فى وقت سابق هذا الأسبوع قيودًا على تأشيرات المسؤولين الصينيين وأدرجت 28 كيانًا صينيًا على القائمة السوداء لتورطهم المزعوم في انتهاكات حقوق الإنسان ضد الأقليات المسلمة وغيرها من الأقليات في أقصى غرب الصين مما تسبب في عدم ارتياح بكين.