تنفيذ 7601حكم قضائى فى حملة أمنية مكبرة بالقليوبية

القليوبية نيفين طه

تمكنت مباحث تنفيذ الأحكام بمديرية أمن القليوبية، من ضبط 235 محكوم عليهم، خلال حملة أمنية بمدن المحافظة لضبط العناصر الإجرامية الخطرة والتشكيلات العصابية.

تلقي اللواء طارق عجيز مدير أمن القليوبية، إخطارًا من اللواء هشام سليم مدير إدارة البحث الجنائي، بضبط 238 محكوما عليهم بإجمالى 7601 أحكام منفذة " 829حكمًا جزئيًا و187حكمًا مستأنف"، وتحصيل 6368غرامات ، وتحرير 213 مخالفة.

فيما شنت حملة مرورية بالطرق العامة والرئيسية بالمحافظة واسفرت الحملة عن تحرير 917 مخالفة مرورية لقائدي السيارات والدراجات النارية وتحرير 377 مخالفة انتظار خاطئ ، 124تصالح فورى، وسحب 15 دراجة نارية وحجز 7 دراجات ،وتحصيل مبلغ 12400جنيه، حيث تم التحفظ على المتهمين وجارى اتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.