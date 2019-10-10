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تناول الوجبات فى المنزل يخفض مستويات الكبريت الضار فى جسمك

الخميس، 10 أكتوبر 2019 04:30 م
تناول الوجبات فى المنزل يخفض مستويات الكبريت الضار فى جسمك الوجبات السريعة
كتب بيتر إبراهيم

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الوجبة المطبوخة في المنزل لها العديد من الفوائد ، بما في ذلك المكونات الصحية وعدد أقل من الأطعمة المصنعة، ولكن هناك سبب آخر لتجنب تناول الطعام في الخارج.

ووفقاً لموقع صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، وجد الباحثون أنه يمكن أن يؤدي تحضير وجبات الطعام في المنزل إلى تقليل تعرضك للمواد الكيميائية الضارة الناتجة عن تناول الأطعمة الخالية من الكبريت التي توجد عادة في الوجبات الجاهزة وتغليف الوجبات السريعة.

ونشر الباحثون نتائجهم في مجلة الصحة البيئية، وقاموا بتحليل البيانات من 10106 مشاركًا فى المسح الوطنى لفحص الصحة والتغذية (NHANES) - وهو برنامج تابع لمراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها (CDC) الذى يتتبع الاتجاهات الصحية والتغذوية في الولايات المتحدة.

وأجاب المشاركون على أسئلة تفصيلية حول نظامهم الغذائي ، متذكرين ما أكلوه على أربعة جداول زمنية مختلفة - خلال الـ 24 ساعة السابقة و 7 أيام و 30 يومًا و 12 شهرًا، كما قدم المشاركون عينات دم تم تحليلها لعدد من المواد الكيميائية المختلفة للسلفونات المشبعة بالفلور أوكتين "المواد الحافظة".

ووجد الباحثون أن الأشخاص الذين يتناولون المزيد من الوجبات في المنزل لديهم مستويات أقل بكثير من المواد الحافظة  في أجسامهم.

وفى المقابل، يميل الأشخاص الذين يتناولون المزيد من الوجبات السريعة أو يأكلون بشكل متكرر أكثر فى المطاعم ، بما فى ذلك أماكن البيتزا، إلى مستويات أعلى من المواد الحافظة فى أجسامهم.

 


الوجبات السريعة

الوجبات

الكبريت

الاطعمة السريعة

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