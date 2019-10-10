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تليفزيون سوريا: مقتل 5 أشخاص وجرح 9 فى رأس العين نتيجة العدوان التركى

الخميس، 10 أكتوبر 2019 09:53 ص
تليفزيون سوريا: مقتل 5 أشخاص وجرح 9 فى رأس العين نتيجة العدوان التركى قتلى العدوان التركى
كتب سمير حسنى

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أفاد التليفزيون السورى، منذ قليل، بمقتل 5 أشخاص وجرح 9 آخرين فى رأس العين نتيجة العدوان التركى.

وذكر التليفزيون السورى، أن العدوان التركى استهدف بقصف مدفعى محطة "سعيدة" الرئيسة للنفط التابعة لحقول الحسكة رميلان على الحدود التركية ما أدى إلى احتراق المحطة بالكامل.

وأعلن أردوغان أمس الأربعاء، بدء العدوان التركى بتنفيذ العمليات العسكرية على شمال شرق سوريا، بينما أكد مسئول أمنى تركى أن العملية التركية فى سوريا بدأت بضربات جوية وستدعمها نيران المدفعية.
 
وأفادت وكالة "سانا" السورية الرسمية، أن تركيا بدأت "عدوانا" على منطقة رأس العين، مؤكدة أن قصفا جويا ومدفعيا مكثفا على المنطقة أدى لحركة نزوح كبيرة للأهالى.
 
فيما أعلنت قوات سوريا الديمقراطية، أن الطائرات الحربية التركية تشن ضربات جوية فى الشمال السورى.
 

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