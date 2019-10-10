تعرف على ترتيب مصر فى مؤشرات تقرير التنافسية العالمي الـ12

كتب: مدحت عادل

أظهرت مؤشرات تقرير التنافسية العالمي لعام 2019، تحقيق الاقتصاد المصري تحسنًا طفيفًا في الترتيب مقارنة بعام 2018، واحتلت المركز 93 من أصل 141 دولة.

ويحوي تقرير التنافسية العالمي على 12 مؤشرًا فرعيًا، أحتلت فيها مصر ترتيبات متفاوتة بين الارتفاع والثبات والانخفاض، ويستعرض "اليوم السابع" ترتيب مصر في المؤشرات الفرعية.

مؤشر المؤسسات:

احتلت مصر في هذا المؤشر المركز رقم 82 في الترتيب مقابل المركز 102 العام السابق 2018، و105 أعوام 2017.

مؤشر البنية التحتية:

احتلت مصر المركز رقم 52 في الرتيب مقابل المركز رقم 56 العام السابق 2018، و58 عام 2017.

مؤشر اعتماد تكنولوجيا المعلومات:

احتلت مصر المركز 106 في الترتيب مقابل المركز 100 العام السابق 2018، و96 عام 2017.

استقرار الاقتصاد الكلي:

حقق هذا المؤشر استقرارا عند نفس الترتيب المحقق العام السابق 2018 عند 135.

مؤشر الصحة:

سجل ترتيب مصر في هذا المؤشر 103، مقابل المركز 99 العام الماضي 2018.

التعليم والمهارات:

استقر ترتيب مصر في هذا المؤشر عند المركز 99، وهو نفس الترتيب في العام السابق 2018.

أسواق المنتجات:

تحسن ترتيب مصر في هذا المؤشر هذا العام ليسجل المركز رقم 100، مقابل المركز 121 عام 2018.

سوق العمل:

حقق ترتيب مصر في هذا المؤشر تحسن ملحوظ وأصبح 126، مقابل 130 عام 2018.

النظام المالي:

سجل ترتيب مصر في هذا المؤشر المركز رقم 92، مقابل 99 عام 2018.

حجم السوق:

سجل ترتيب مصر في هذا المؤشر تحسن طفيف وسجل المركز رقم 23، مقابل المركز 24 عام 2018.

ديناميكية الأعمال:

بلغ ترتيب مصر في هذا المؤشر المركز رقم 95، مقابل 97 عام 2018.

القدرة على الابتكار:

بلغ ترتيب مصر في هذا المؤشر المركز 61، مقابل المركز رقم 64 العام الماضي 2018.