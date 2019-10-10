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تعرف على استراتيجية عمل هيئة السلع التموينية لتوفير المنتجات الغذائية

الخميس، 10 أكتوبر 2019 12:11 ص
تعرف على استراتيجية عمل هيئة السلع التموينية لتوفير المنتجات الغذائية سلع غذائية - صورة أرشيفية
كتب مدحت وهبة

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تعمل الهيئة العامة للسلع التموينية برئاسة وزارة التموين على تفعيل دور آليات السوق على المستوى المحلى والعالمى لتدبير احتياجاتها من السلع الاستراتيجية.

"اليوم السابع" يستعرض أبزر تلك الآليات:

- تنمية الخدمات التسويقية والترويجية.

ـ تكوين مخزون غذائى حكومى "استراتيجي للبلاد".

ـ تحقيق مواءمة هيكلية فى النظام التسويقى للبلاد.

ـ إحداث منافسة ومنع الاحتكار وإحداث توازن فى السوق المحلى.

ـ تدبير وتوفير السلع التموينية والاستهلاكية التى تفى باحتياجات القاعدة العريضة من محدودى الدخل، وذلك فى إطار خطة الدعم التى تتبناها الدولة.

ـ إحداث توازنات للأسواق المحلية من خلال ضبط حركة التجارة الداخلية كما وسعرًا بما يحافظ على الأمن الغذائى ويمنع الممارسات الاحتكارية.

ـ تدبير وتوفير احتياجات البلاد من السلع الأساسية والتى يصدر بها قرار من وزارة التموين سواء بالاستيراد أو التدبير المحلى فضلاً عن أية سلع أخرى تواجه أية ممارسات احتكارية فى السوق المحلى.


التموين

هيئة السلع التموينية

المنتجات الغذائية

اخبار

السلع الغذائية

اليوم السابع بلس

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