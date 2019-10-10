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تداول 275 شاحنة و101 سيارة بموانئ البحر الأحمر

الخميس، 10 أكتوبر 2019 10:11 ص
تداول 275 شاحنة و101 سيارة بموانئ البحر الأحمر سفن
فريق المحافظات

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أعلن المركز الإعلامى لهيئة موانئ البحر الأحمر، عن تداول 275 شاحنة بضائع و101 سيارة، حيث يستعد ميناء سفاجا اليوم لاستقبال السفينتين أمانة والحرية وعلى متنهم 51 شاحنة و5 سيارات، بينما تغادر السفينة بوسيدون اكسبريس وعلى متنها 98 شاحنة و11 سيارة، فيما استقبل الميناء بالأمس السفينة بوسيدون اكسبريس وعلى متنها 81 شاحنة و10 سيارات، وغادرت السفينتين أمانة ووادى سفاجا وعلى متنهم 27 شاحنة و21 سيارة.

كما يشهد ميناء نويبع استقبال العبارة ايلة، فيما شهد الميناء بالأمس استقبال السفينتين ايلة وسينا، وعلى متنهم 15 شاحنة و1 سيارة وغادرت العبارة ايلة وعلى متنها 3 شاحنة و2 سيارة بينما شهد ميناء الغردقة وصول وسفر العبارة الرياض وعلى متنها 51 سيارة.

 

 


موانئ البحر الاحمر

مواني البحر الاحمر

تداول سن

سفن

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