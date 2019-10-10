كتب إيهاب المهندس

قررت الدائرة 8 إرهاب، والمنعقدة بمجمع محاكم طره، برئاسة المستشار حسن فريد، تجديد حبس 41 متهما بتهمة الانضمام لجماعة إرهابية، والتحريض على العنف لمدة 45 يوما على ذمة التحقيقات، فى القضية رقم 488 لسنة 2019 .

عقدت جلسة تجديد الحبس برئاسة المستشار حسن فريد وعضوية المستشارين خالد حماد وباهر بهاء الدين.

ووجهت النيابة العامة للمتهمين فى القضية 488 لسنة 2019 حصر أمن دولة عدى تهم منها الانضمام لجماعة إرهابية أسست على خلاف أحكام القانون، والدعوة للتظاهر، والتحريض على العنف ضد الدولة ومؤسساتها، وترويج الشائعات ونشر الأخبار الكاذبة.