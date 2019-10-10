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تأجيل إعادة محاكمة 6 متهمين بـ"فض اعتصام النهضة" لجلسة 2 نوفمبر

الخميس، 10 أكتوبر 2019 02:04 م
تأجيل إعادة محاكمة 6 متهمين بـ"فض اعتصام النهضة" لجلسة 2 نوفمبر المستشار معتز خفاجى-أرشيفية
كتب إيهاب المهندس

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قررت الدائرة الثانية إرهاب، المنعقدة بمجمع محاكم طره، برئاسة المستشار معتز خفاجى، اليوم الخميس، تأجيل إعادة إجراءات محاكمة 6 متهمين  القضية المعروفة إعلاميا بـ"أحداث فض اعتصام النهضة"، لجلسة 2 نوفمبر للإطلاع.
 
عقدت الجلسة برئاسة المستشار معتز خفاجى، وعضوية المستشارين سامح سليمان ومحمد عمار وسكرتارية سيد حجاج ومحمد السعيد.
 
كانت المحكمة قد قضت فى وقت سابق بالسجن المؤبد والمشدد للمتهمين غيابيا، وقاموا بعمل إعادة إجراءات على الحكم الغيابى.
 
وتضمن أمر إحالة المتهمين إلى محكمة الجنايات عدة تهم تفيد تدبيرهم تجمهر هدفه تكدير الأمن والسلم العام وتعريض حياة المواطنين للخطر، ومقاومة رجال الشرطة المكلفين بفض تجمهرهم والقتل العمد مع سبق الإصرار والترصد، وقطع الطرق ومناهضة ثورة 30 يونيو.
 
 
 
 

محاكمة المتهمين بفض اعتصام النهضة

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فض اعتصام النهضة

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