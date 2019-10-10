بريطانيا تبلغ تركيا استياءها من عدوان التركى على الأراضى السورية

لندن /أ ش أ/

أبلغ وزير الخارجية البريطانى دومينيك راب، اليوم الخميس، نظيره التركى مولود جاويش أوغلو استياء بلاده من العمليات العسكرية التى تشنها تركيا شمالى سوريا، داعيًا أنقرة إلى الرجوع عنها.

ذكرت ذلك قناة "سكاى نيوز" البريطانية دون مزيد من التفاصيل، وبدأت تركيا بعد ظهر أمس الأربعاء هجومًا عسكريًا واسعًا على مناطق فى شمال شرقى سوريا، وذلك بعد أن سحبت واشنطن قواتها من نقاط حدودية فى شمال سوريا.

ووصف الرئيس الأمريكى دونالد ترامب العملية العسكرية التركية بأنها "فكرة سيئة"، وقال إن واشنطن لا توافق على هذا الهجوم".

وطالبت دول أوروبية أنقرة بوقف هذه العملية العسكرية، كما أعلنت جامعة الدول العربية، فى بيان، أنها ستعقد السبت المقبل اجتماعا طارئا للبحث فى الهجوم التركى على شمالى سوريا.